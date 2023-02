La emoción de Ángel Expósito al hablar con Carlos Herrera de su mujer Pilar: “Sin ella no hubiera sido nada”

Ángel Expósito está de estreno con su último libro que acaba de presentar en ‘Herrera en COPE’, ‘Mi abuela sí que era feminista’ de la editorial Harper Collins, en el que recopila todas aquellas historias de las mujeres que ha conocido en sus viajes por el mundo.









Historias que conocemos en COPE, en ‘La Linterna’, cuando aprovecha para hablarnos y contarnos in situ la labor de cada una de estas mujeres, con sus nombres y apellidos, de “la lucha por la dignidad de estas mujeres para conseguir el feminismo de verdad, lo hacen por su fe, solidaridad, humanidad…”, confiesa Expósito. “El concepto que tiene esta gente de ellas mismas y de las mujeres en el mundo, es inigualable”, continúa.

En un momento en el que el feminismo está en auge y, también, generando debates en la sociedad; la opinión de Ángel es certera y concisa “me parece que están haciendo un flaco favor, los debates que estamos haciendo ahora con la ley del s’í es sí’, con tanta falsedad, tanto odio que me repugna, me repatea, me parece que hace un daño atroz al feminismo”.

Por eso, en este libro se habla de las mujeres valientes, de aquellas “cuya valentía es el verdadero feminismo y no el del postureo” dice Carlos Herrera cuando el director de 'La Linterna' haba de su abuela Valentina.

Y así, tras una distendida charla entre Herrera y Expósito recordando historias, hablando de mujeres valientes, solidarias… de su acciones, actos… de su ejemplo como las de María, Antonio o María Jesús en Kiev; la de Remedios y su lucha contra el maltrato en las 3.0000 viviendas de Sevilla o la de Cristina y su misión en el Ejército del Aire… llega el momento en el que Ángel habla de las mujeres de su vida.









Pilar, la mujer de su vida





Cuando ya hemos conocido algunas de las mujeres del libro ‘Mi abuela sí que era feminista’ es cuando Goyo González pregunta a Expósito por quiénes han sido las mujeres que más han marcado su vida y para siempre, y Ángel no duda en responder “mi mujer Pilar”.

“Me vas a emocionar” le dice un conmovedor Expósito a González cuando éste le pregunta que qué hubiera sido de él sin su mujer. Y casi con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada contesta Ángel: “No hubiera sido nada, hubiera sido imposible”. Y recuerda “es mi novia desde el Instituto”.





La dedicatoria de Expósito a una niña de 1 año





Con la obra entre sus manos, ahora le toca a Ángel, presentarlo y hablar de su libro como decía Francisco Umbral. Y, sobre todo, de dedicatorias. Gloria Fuertes dedicó un poema a una niña de 1 año, y Ángel ha aprovechado la ocasión para contar cómo lo dedicará a un niño de esa edad: “Por la divinidad de todas las mujeres vas a ser la mejor mujer del mundo”.





La pipa de la paz





Después de confesar que es un gran bailarín, “sé un montón de bailes y lo bailo todo” además de contaros que ganó un concurso de bailes de Rock and Roll, asegura que “no suelo tener enemigos y no me gusta nada la palabra enemigos”.

Por eso, dice que compartiría “la pipa de la paz con todo el mundo, incluso con Pablo Iglesias que me insultó en la tele”