Julie Andrews, leyenda viva del cine y de la música, cumple 90 años

Sonrisas y Lágrimas o Mary Poppins. Es difícil mirar a la infancia de uno y decidir cuál de estos dos clásicos le han marcado más, qué tonadilla resuena con más fuerza en la cabeza, si el do es trato de varón o el alegre supercalifragilisticoespialidoso. En ambos casos, la responsable fue una mujer que ya llamaba la atención de niña por una cualidad asombrosa: era capaz de alcanzar casi 5 octavas con su voz. Más que otras voces privilegiadas como la de Freddy Mercury y muy por encima de la media que tiene el ser humano, que apenas supera las dos octavas de rango.

La vida y obra de esta espectacular actriz nacida a orillas del río Támesis, es tan grande, que uno podría llegar a plantearse si su figura es aun más representativa del folklore británico que el río que baña Londres. Como la de tantos ingleses nacidos en los años 30 su infancia está marcada por la Segunda Guerra Mundial, de hecho su estreno en el mundo del espectáculo, fue en una representación pensada para entretener a los soldados ingleses en el año 1945. Su voz espectacular le llevó a debutar con 19 años en Broadway, la meca de los musicales. Una década más tarde, en 1964, se estrenó en la gran pantalla con un clásico, Mary Poppins y un año después estrenó el otro gran clásico de su carrera, Sonrisas y Lágrimas.

A partir de ahí, su carrera fue todo un éxito, actuó para Hitchcock, junto a Paul Newman y protagonizaría su último gran papel cinematográfico en Víctor y Victoria, su última nominación al Óscar. En el 97 un problema en la laringe le llevó a tener que operarse, una intervención que fue fatídica para su legendaria y única voz que se perdió para siempre. Desde el 98, la voz de Julie ha perdido su extraordinaria capacidad y ahora suena algo ronca.

El problema con su voz derivó en una serie de litigios por negligencia médica, pero nada se pudo hacer para volver a escuchar una de las mejores voces de la historia.