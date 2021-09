Julia Navarro: “Mi nueva novela debe su nombre a los que no acaban de sentirse de ningún lado”

Escritora consagrada, Julia Navarro es gran amiga de Fin de Semana con Cristina, por ese motivo presenta, con todo su cariño, su nueva novela en él, ‘De ninguna parte’. Sin embargo ella de pequeña no quería ser escritora: “Quería ser bailarina sí o sí, era mi sueño. Luego me dio por la física y me apasionó, pero mis notas eran horrorosas y mi profesora de física soltó una carcajada, me dijo que lo mío era escribir. Pero no, nunca me había planteado escribir, aunque la lectura para mí siempre ha sido una necesidad. Mi abuela Teresa fue quien me enseñó a leer mientras ella hacía costura, desde cuento a libros más serios".

Aunque Julia tiene ya varios libros en el mercado reconoce que al final, el que importa, es el nuevo: "En cada libro te la juegas, no importa el libro anterior, los lectores juzgan el que tienen en la mano”.

Ya sobre el contenido del libro, Navarro asegura que “es una novela actual porque trata los temas de la sociedad de hoy, del terrorismo, el poder, los medios de comunicación, etc., y además la tensión entre periodistas y poderes es constante, los políticos luchan para que la información se publique como a ellos más les beneficie. Es una novela de acción para la reflexión".

Por supuesto no se ha olvidado de explicar el motivo del título de la novela, ‘De ninguna parte’: “Está dedicado a las personas que llegan a nuestras costas y no acaban de sentirse de ningún lado, ni de donde venían ni de donde llegan. Creo que las circunstancias nos pesan, es una mochila con piedras que llevamos detrás, pero la última palabra siempre es nuestra. Debemos aprender a integrar a las personas que llegan de fuera. Eso ocurre también con los que han llegado de Afganistán, hemos salvado vidas pero ahora hay que integrarlas en las nuestras y es difícil, sobre todo para ellos".

Vivimos una época en la que o estás en las redes sociales diciendo todo lo que te pasa por la cabeza y todo lo que haces o no existes (o eso parece). Pues bien, Julia no quiere saber absolutamente nada de ellas: “Sigo aparte, no tengo tanto que decir. Hoy en día el mundo de los tuits es tan inmediato que me da vértigo. Prefiero vivir más sosegadamente".

Por último, Julia asegura que estará en la Feria del Libro: “Este año iré todos los días y haré todo lo que me pidan los libreros para que se parezca todo lo posible a las de antaño, el covid sigue ahí, aún no hemos ganado. El contacto con los lectores será más complicado. Lectores y escritores estaremos más distanciados pero la cita se va a llevar a cabo, no podemos seguir marginando la cultura, ha sufrido especialmente", finaliza.