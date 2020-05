Julia Navarro: “Creo que esta crisis no se ha gestionado adecuadamente”

Julia Navarro ha venido en tiempo de coronavirus para contarnos cómo esta viviendo el confinamiento. “Estaba fascinada escuchando la entrevista con Jorge Alcalde, me encanta cómo lo explica”. Una autora que ha abordado las Guerras Mundiales, la revolcuión feminista, pero también el aspecto tecnológico “siempre imtento refljar en mis novelas el pasado presente, pero la imaginación no me da como le daba a Julio Verne, para nventar el mundo dentro de muchos años”.

Durante el confinamiento, Julia Navarro no lo ha tenido tan fácil para escribir: “Los primeros días diría, incluso el primer mes, estaba muy centrada en la novela, pero en un momento te falta recuperar tu vida. Una cosa es trabajar cuando puedes salir de casa y otra estra encerrado. Afecta al estado de ánimo, este último mes, estos últimos días, me cuesta mucho más concentrarme. Yo quiero que me devuelvan mi vida”.

Julia Navarro se puede definir por tener los pies en el suelo y no pierde de vista que en el momento de estar en el punto más alto de tu carrera, también puede ser desde donde caigas: “Creo que el ser periodista nos da un plus de ver qué es lo que sucede con la fama y el éxito. Estamos hartos de ver a personas que llegan a la cumbre de la política o la economía y un día la suerte les esquiva y se derriban. Es mejor no olvidarse de quién es uno, de dónde viene y no creerse nada. Hoy puedo vender libros y mañana puedo dejarlos de vender. Es mejor no despegar los pies del suelo”.

Sobre la cuarentena, ha comentado que está un poco más dormida: “Estos días que estoy más de bajón me pongo 'imagine', de john Lenon. La música es una herramienta válida para poder continuar. A mí me anima. En estos días de confinamiento, he hecho buen uso de ella, igual que del teléfono, que cuando llegue la factura del teléfono". También ha tenido tiempo para reflexionar sobre la vida: "Cuando uno está en una situación así, con una pandemia tan terrible, creo que quieras o no, hay una mirada interna en la que te encuentras, a veces muy a pesar, contigo mismo. Yo nunca he sido de mandar mensajkes, pero hay algunos especialmente... hablando de espiritualidad, que me han tocado el alma”.

No ha dejado de hacer un comentario sobre las medidas del Gobierno: “Creo que esta crisis no se ha gestionado adecuadamente. No sabíamos cómo venía el virus, a todo el mundo le ha pilado de improviso y no se han podido anticipar. Eso sí, los países gobernados por mujeres han tenido una respuesta más rápida. En nuestro país, concretamente, me parece que se ha abusado del estado de alarma. Se ha utilizado para colar algunas cosas, como la reforma laboral. Pero no se puede aprovechar los decretos en la sitaución que estamos viviendo para cambiar una ley.

A algunas personas este confinamiento les ha servido para aprender cosas y otras personas dicen que vamos a salir iguales: “Yo si he tenido esa mirada en perspectiva. Creo que muchísimas personas han tenido que estar muchas horas con ellos mismos y han hecho un balance de sus vidas. Pero no creo que de esto vaya a salir un mundo mejor” ha dicho la escritora

Ha terminado hablando con Cristina sobre su nuevo libro del que “no voy a decir nada”, ha comentado entre risas.