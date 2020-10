Josep Piqué: “En tiempos de incertidumbre no es pertinente criticar las instituciones desde el Gobierno”

El presidente del Foro La Toja,Josep Piqué, ha criticado este domingo los ataques desde algunos de los ministerios del Gobierno hacia la figura del Rey, concretamente las palabras de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien considera “legítimo” los ataques a la institución monárquica. El también ex ministro de ha denunciado que “no es pertinente” que se critiquen las instituciones desde el Gobierno “en tiempos de intranquilidad”.

“Me intranquiliza que esas declaraciones no se hagan como miembro de un partido, sino como miembro de un Gobierno que ha jurada lealtad al Rey y a la Constitución”, criticaba Piqué este domingo en los micrófonos de Fin de Semana de COPE. Según el ex político, las palabras tanto de Díaz como de Iglesias o Alberto Garzón producen “intranquilidad” y asegura que “no es casual que haya sectores de la sociedad que insistamos en que no hay que cuestionar las instituciones, sino apoyarlas y eso es una responsabilidad de los poderes del Estado”.

“Usar de forma demagógica esos argumentos por parte de un miembro del Gobierno no es pertinente”, comenta Piqué.

Defensa de Felipe VI

Y es que el Foro La Toja ha sido una ocasión para medir la presencia conjunta tanto de Felipe VI como de Pedro Sánchez solo una semana después del incidente en el reparto de despacho de jueces en Barcelona a la que el monarca no pudo asistir. Un incidente polémico tras el que llegaron los ataques tanto del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como del ministro de Consumo, Alberto Garzón. “Yo creo que hay un consenso básico respecto a la que la Monarquía Constitucional y Parlamentario es la piedra angular de nuestro sistema, y la defensa al Rey es la defensa a nuestra democracia. Eso los participantes del foro lo comparten con plenitud”, asegura Piqué.

“En mi intervención, antes del presidente del Gobierno, hice referencia a ese punto. El apoyo a las instituciones debe venir de todas partes y de los poderes del Estado. Si algo es imprescindible en estos momentos de incertidumbre es la estabilidad, la confianza en las instituciones. Ha sido una constante el buscar consensos, vamos a ver alternancias políticas y todo lo que se plantee tiene que ser para luchar en corto plazo contra las circunstancias, pero también en la próxima generación”.

Vídeo

Éxito del Foro La Toja

Solo en el segundo año de celebración, el Foro Atlántico La Toja ha conseguido reunir tanto al Rey Felipe VI como al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como ex líderes del Ejecutivo como Felipe González o Mariano Rajoy. “Valía la pena organizar algo que, desde la sociedad civil, permitiera destacar valores como el respeto al derecho internacional, el respeto a los derechos humanos o el uso arbitrario de la fuerza”, asegura Piqué en COPE.

El ex ministro destaca a Cristina López Schlichting que “hay gente que siente la necesidad, en estos momentos, a contribuir a la defensa de las instituciones democráticas, instauradas desde la Constitución”. “Este año hemos tenido dificultades, pero no de agenda, sino de la propia pandemia. Hemos combinado el carácter presencial con el uso d la tecnología”, comenta.

Sobre la presencia tanto de Feijóo, Juanma Moreno o Emiliano García-Page en la misma mesa redonda, el presidente del Foro subrayaba los puntos en común entre líderes autonómicos de diferente espectro ideológico. “Ayer la sesión entre los presidentes autonómicos de PSOE y PP fue reconfortante. Expresaron acuerdos en lo básico, además estaban de acuerdo en buscar puntos de encuentro, desde la responsabilidad de gobernar”.