El Gobierno rebaja las críticas al Rey de Iglesias y Garzón a las de "dos personas concretas"

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este martes la figura de Felipe VI y ha asegurado, ante las críticas de los ministros Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que el rey "en ningún momento ha vulnerado la neutralidad constitucional y democrática que le exige la ley".

Montero ha fijado esta postura ante la acusaciones de Iglesias y Garzón al monarca por la llamada que hizo al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para transmitirle que le "hubiera gustado" estar en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado el pasado viernes en Barcelona, después de que el Ejecutivo acordara su ausencia.

"El jefe del Estado, y queremos agradecerlo, siempre siempre respeta la neutralidad democrática e institucional que le exige el cumplimiento de la ley", ha remarcado Montero en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros. Según la portavoz del Ejecutivo, la conversación que don Felipe mantuvo con Lesmes fue "una llamada de cortesía" que "tiene que quedar en el terreno de la discreción".

Montero ha opinado que las críticas de Garzón e Iglesias de que el rey incumplió la neutralidad y maniobró contra el Gobierno responden a las opiniones personales de "dos personas concretas" del Ejecutivo cuyo partido, Unidas Podemos, mantiene posiciones distintas sobre la Corona.

Montero ha asegurado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, siempre ha defendido todas las instituciones, "se llame monarquía u órgano de los jueces", por su "obligación de proteger por el papel democrático que juegan". "La posición sobre la monarquía es clara y diáfana", ha insistido Montero para defender la Corona.

En alusión a la reacción de PP y Vox sobre la polémica del rey, la ministra de Hacienda ha advertido que "hacen un flaco favor al jefe del Estado cuando intentan patrimonializarlo en exclusiva por puro interés partidista". "Se hace mucho daño a la Jefatura del Estado", ha incidido Montero.

Ha reiterado en que el PSOE es "padre y madre de la Constitución", por lo que la cumple "de la A a la Z", lo que "no pueden decir lo mismo el resto de las formaciones". Montero se ha dirigido al PP para insistirle en que "deje de incumplir la Constitución" y cese en el bloqueo a la renovación del CGPJ y otros organismos oficiales "por puro interés de no reconocimiento de la legitimidad de este Gobierno". "Es una suerte de rebelión o de insumisión constitucional que no conoce precedente en el país", ha censurado.

En cuanto a la afirmación del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que el rey no fue a Barcelona al acto de los jueces para "velar por la convivencia", la portavoz del Gobierno lo ha justificado en que fue "un llamamiento a la contención y a evitar las dramatizaciones". También a "intentar respetar todas las instituciones, incluidas las que necesitan urgentemente su renovación", en referencia al CGPJ.

"Estoy convencida de que (Campo) ha querido transmitir que las decisiones del Ejecutivo en todo momento intentan preservar la Jefatura del Estado y las instituciones de la democracia", ha completado Montero.