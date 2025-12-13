José Miguel Gaona, psiquiatra, explica qué lleva a una madre a acabar con la vida de sus hijos: "Puedes creer que te están persiguiendo, que te van a asesinar, que lo peor es seguir vivo"

Un trágico suceso ocurrido el pasado fin de semana en Madrid ha vuelto a poner sobre la mesa una durísima realidad: ¿qué puede llevar a una madre a acabar con la vida de sus propios hijos? El caso de una mujer de 48 años que se lanzó al vacío con sus dos hijos gemelos de 3 años ha conmocionado a la sociedad. Para arrojar luz sobre estas situaciones límite, el psiquiatra José Miguel Gaona y el periodista y criminólogo Nacho Abad han analizado las claves psicológicas que pueden esconderse detrás de un acto tan terrible.

La psicosis: vivir en otra realidad

El doctor Gaona apunta directamente a la psicosis como una de las causas más probables. Según explica, este trastorno mental supone una ruptura con la realidad. Todo lo que una persona sin esta condición interpreta de una manera, bajo un episodio psicótico se transforma. Se construye una realidad paralela y distorsionada en la que el individuo puede creer firmemente que le persiguen o que su vida y la de sus seres queridos corre un grave peligro.

La paranoia de que "te están persiguiendo, que te van a asesinar, que lo peor es seguir vivo", señala el psiquiatra, puede dominar por completo el pensamiento. No obstante, Gaona matiza que no es la única vía. Ciertas depresiones severas también pueden presentar síntomas de tipo psicótico, desdibujando la línea entre la tristeza profunda y la pérdida de contacto con la realidad.





El trágico caso de las gemelas de Madrid

El suceso que ha desatado de nuevo la alarma encaja con este diagnóstico. La mujer, que murió en el acto, se lanzó al vacío con sus gemelos, que en un principio sobrevivieron aunque en estado gravísimo. El día anterior, la familia había celebrado el tercer cumpleaños de las pequeñas. Según testimonios de los vecinos recogidos por Nacho Abad, la madre "tenía como sensación de paranoia, de que la perseguían", un indicio que refuerza la hipótesis de un brote psicótico.

Ocultar un embarazo hasta las últimas consecuencias

Abad ha relatado otro caso reciente juzgado en la Audiencia Provincial de Albacete, que ilustra una situación diferente pero igualmente dramática. Una mujer de Elche de la Sierra ha sido acusada de matar a su bebé recién nacido tras ocultar su embarazo. La investigación apunta a que, al comunicar la noticia a su marido, este le transmitió que no era un buen momento por problemas económicos.

A partir de ahí, ella decidió fingir un aborto espontáneo mientras seguía con su vida normal, consumiendo alcohol y tabaco. En la recta final, según su historial de búsqueda, consultó en Internet "métodos para cortar el cordón umbilical de un recién nacido" o "cómo limpiar el útero después del parto". Tras dar a luz en el baño de su casa, acudió al hospital sangrando, lo que levantó las sospechas de los médicos. La Policía encontró al bebé sin vida, aprisionado en una papelera de la vivienda familiar.