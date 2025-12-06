COPE
Muere una mujer en Madrid tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos, que han resultado graves

Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 horas de este sábado tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal

Redacción digital

1 min lectura0:35 min escucha

Una mujer de 48 años ha muerto este sábado tras precipitarse desde un décimo piso en un edificio de Madrid con sus dos hijos de 3 años, que han resultado heridos graves.

Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 horas de este sábado tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según han trasladado fuentes policiales, que han descartado que sea un caso de violencia machista.

A su llegada, Samur Protección-Civil ha confirmado el fallecimiento de la mujer, de 48 años y nacionalidad española, y ha asistido a los dos menores de 3 años, que han resultado heridos graves y han sido trasladados a distintos hospitales, según Emergencias Madrid.

Policía Nacional se ha encargado de la investigación del suceso, en el que ha intervenido también Policía Municipal de Madrid y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

