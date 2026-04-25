Jorge Olcina, meteorólogo: "Entre el lunes y el miércoles tendremos un tiempo tranquilo en toda España, excepto en esta región, donde sí que habrá lluvia"

La primavera ya se deja sentir con fuerza en buena parte de España. En las últimas semanas, el tiempo ha alternado jornadas de calor casi veraniego con episodios de tormentas, un contraste típico de esta época del año que sorprende a muchos ciudadanos.

Este vaivén meteorológico refleja una realidad cada vez más habitual: primaveras más cálidas y cambiantes. Las temperaturas suben con rapidez, pero la inestabilidad sigue presente en forma de lluvias y nubes, generando esa sensación de tiempo imprevisible que marca estas fechas.

En este contexto, el meteorólogo Jorge Olcina ha explicado en Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting, cómo evolucionará el tiempo en los próximos días, con un mensaje claro: llega una breve tregua meteorológica en gran parte del país.

El calor se ha hecho notar ya en España

Tiempo primaveral con contrastes en toda España

Olcina describe la situación actual como “un tiempo plenamente primaveral”, caracterizado por la alternancia entre calor y tormentas. “Es lo que tiene la primavera, que alternamos días de calor casi de inicio de verano con jornadas de tormenta”, señala.

Durante el fin de semana, las lluvias se concentran en zonas concretas. “Hoy sábado se van a producir tormentas, especialmente en la zona occidental, como Castilla y León, Extremadura o el oeste de Andalucía”, explica. También se registran precipitaciones más débiles en el sureste, aunque con tendencia a mejorar.

Mientras tanto, otras áreas como el norte y el este peninsular disfrutan de mayor estabilidad, lo que deja un mapa meteorológico muy variado.

EFE La lluvia todavía puede aparecer en estas semanas de tiempo cambiante

La noticia más destacada llega con la previsión para el inicio de la semana. “Entre el lunes y el miércoles tendremos un tiempo tranquilo en toda España, excepto en esta región, donde sí que habrá lluvia”, afirma Olcina.

Esa excepción es la zona del Cantábrico, donde seguirán llegando algunos frentes débiles. “Podrá llovinar en la fachada cantábrica”, precisa el meteorólogo. También en Canarias, especialmente en el norte de las islas más occidentales, podrían registrarse algunas precipitaciones.

En el resto del país, la situación será mucho más estable, con cielos despejados y temperaturas en ascenso.

Una nueva borrasca irá cruzando la Península entre miércoles y viernes, dejando precipitaciones de oeste a este" Jorge Olcina Meteorólogo

Vuelven las lluvias a mitad de semana

Sin embargo, esta calma no durará demasiado. A partir del miércoles, el tiempo volverá a cambiar con la llegada de una nueva borrasca. “Irá cruzando la Península entre miércoles y viernes, dejando precipitaciones de oeste a este”, señala Olcina.

Aunque las lluvias perderán intensidad al llegar al Mediterráneo, sí afectarán a buena parte del territorio durante esos días, recuperando la inestabilidad típica de la primavera.

De cara al próximo fin de semana, coincidiendo con el puente del 1 de mayo, las previsiones son más optimistas. “Todo apunta a un tiempo bastante estable, tranquilo y soleado, con temperaturas muy agradables”, explica.

Este escenario favorecerá los planes al aire libre y los desplazamientos, en un momento clave del calendario para muchos españoles.

El clima loco de abril y mayo se nota todos los años

Más allá de la previsión inmediata, Olcina destaca una tendencia clara: el aumento de las temperaturas. “La primavera ha comenzado con valores por encima de lo normal en gran parte de España”, afirma.

Este fenómeno podría intensificarse en las próximas semanas. “Los modelos están señalando un comienzo de mayo bastante caluroso”, advierte.

Según el meteorólogo, esta evolución no es sorprendente. “Cada vez notamos que esa sensación de verano comienza antes en el calendario”, concluye.

En definitiva, España afronta unos días de relativa calma meteorológica antes de un nuevo episodio de inestabilidad. Un respiro breve en una primavera marcada por los contrastes, donde el calor y las lluvias seguirán alternándose en las próximas semanas.