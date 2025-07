Javier Urra, psicólogo, habla claro sobre Paqui Granados, la asesora de Juana Rivas: "No se puede hacer peor"

El caso de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas y Francesco Arcuri, ha conmocionado a la sociedad española esta semana, no solo por el conflicto judicial que lo rodea, sino por la sobreexposición mediática y la instrumentalización política de un drama familiar que, según los expertos, debería haberse resuelto en la intimidad.

El psicólogo forense y exdefensor del menor Javier Urra ha sido contundente al analizar el papel de Paqui Granados, asesora de Juana Rivas, durante el fallido primer intento de entrega del niño: "No se puede hacer peor", sentenció en una entrevista en Fin de Semana COPE con Beatriz Pérez Otín.

Urra, una de las voces más autorizadas en materia de infancia y adolescencia en España, criticó duramente la actuación de Granados, quien interrogó al menor ante los medios de comunicación preguntándole con quién deseaba quedarse. "Es un elemento sustantivo para que la fiscalía abra un expediente informativo al menos", afirmó el psicólogo, subrayando el daño irreparable que este tipo de presiones causan en un niño de 11 años. Además, cuestiona la ideología de figuras como Ione Belarra, quien llegó a plantear una "excepcionalidad" al Convenio de La Haya, algo que Urra calificó de inaceptable: "Me echo las manos a la cabeza", declara.

Un sistema que "funciona bien"

El experto defendió el marco legal español, destacando que los juzgados de familia cuentan con profesionales especializados, jueces, fiscales, psicólogos y trabajadores sociales, y recuerda que los menores tienen derecho a ser escuchados a partir de los 7 años, aunque su opinión no sea vinculante. "En general, se trabaja bien en el silencio, en la intimidad", señaló, pero lamentó que, en casos como el de Juana Rivas, "llevamos 10 años de mediaticidad errónea".

Urra hizo hincapié en que, cuando los padres convierten a sus hijos en "armas arrojadizas", las consecuencias son devastadoras. "El chaval acaba diciendo al padre lo que el padre quiere oír y a la madre lo que la madre quiere oír, quedando como alguien que miente", explicó. Además, destacó la paradoja de que Daniel esté ahora en Italia con su padre, mientras su hermano mayor permanece en España con su madre, una situación que "deja marca" y dificulta la estabilidad emocional de ambos.

Daños irreparables al hijo de Juana Rivas

Preguntado sobre si Daniel podrá superar el trauma, Urra se mostró cautelosamente optimista: "He visto a niños que han sufrido abusos o maltratos y, gracias a un tutor, un profesor o alguien que les brindó cariño, lograron reconstruirse". Sin embargo, advirtió que "el daño causado es irreparable" y que la clave está en transmitir a los niños que sus padres actuaron "por amor, no por dañar al otro".

Respecto a los conflictos internacionales como este, entre España e Italia, Urra aclara que jurídicamente "es un caso fácil", dado que ambos países comparten convenios y sistemas legales afines. "Si un juez entrega a un niño a su padre, es porque no hay indicios de maltrato", recalcó, criticando las denuncias falsas y la polarización social alrededor del caso. "Esto no es tenis, no hay que tomar partido. Solo hay una pregunta: ¿qué es mejor para el niño?", insiste.

Un mensaje para padres: "Jamás habléis mal del otro"

Para cerrar, Urra dirigió un consejo a los padres en proceso de separación: "Anteponed a vuestros hijos. Id a un mediador, no convirtáis la ruptura en una batalla". Y fue más allá: "Jamás habléis mal de la madre, jamás habléis mal del padre. Y esto aplica también a familiares y amigos: tended puentes". Su reflexión final fue clara: "Ser padre o madre es para toda la vida. Los niños no tienen fronteras ni banderas".

Con estas palabras, el experto concluye una reflexión que deja en evidencia los errores de gestión en el caso Rivas-Arcuri y recordó que, en medio de cualquier conflicto, el bienestar del menor debe ser la única brújula.