Las familias catalanas ante el acoso en las aulas por el castellano: "La actitud del Gobierno es de traición"

Canet de Mar sigue estando en boca de todos después de que esta semana una niña de apenas seis años y su familia fueran acosados en redes sociales por parte de varios independentistas. Todo comenzó cuando la familia de la niña pidió que fuese educada siguiendo ese 25% de clases en castellano estipulado, algo que hizo por vía judicial el pasado diciembre. Ahora, el padre de la alumna, Javier Pulido, se ha tenido que presentar como acusación particular contra los tuiteros que publicaron en su día mensajes de acoso a la familia.

Aquí en COPE tuvimos la oportunidad de hablar con él, y contaba a los micrófonos de Herrera en COPE que se está "acostumbrando" a la situación a pesar de que "nos han increpado directamente a nosotros, delante de nuestra hija. Lo más que ha llegado a la esfera física ha sido eso. Ahora bien, el miedo es libre y uno nunca sabe lo que va a pasar".

Mañana, precisamente, hay una manifestación convocada para defender el castellano en las aulas y como lengua vehicular en la educación y denunciar la inacción por parte del Gobierno catalán. Por ello, en Fin de Semana hemos querido hablar con Ana Losada, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de la plataforma Escuela de Todos.

Y es que ella nos ha confirmado que el hecho de que Javier Pulido no denunciara a la directora del centro, no hay nada que le impida a ella enfrentarse a los tribunales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "tiene la información de que la directora ha incumplido con la sentencia y va a tomar sus propias acciones".

Además, ha confirmado también que están elaborando una querella por la vía penal contra el conseller y la Secretaria General de Educación y contra los directores de centro que los padres "admitan llevarlos por la vía penal". La parte buena de todo esto, como apunta Ana Losada, es que no hay posibilidad de que no respondan ante la justicia pero admite que, la peor parte, es que tendrán que tener paciencia porque son procesos que llevan tiempo.

Un punto de inflexión ante el acoso

Las asociaciones y muchas familias catalanas que quieren que el uso del castellano sea respetado, han vivido ahora un gran punto de inflexión con el caso de Javier Pulido y su familia en Canet de Mar, tal y como nos contaba Ana Losada, "se tomó a Javier como un ejemplo a seguir" afirmaba en Fin de Semana.

Eso si, asegura que hay muchas sentencias parecidas que han pasado inadvertidas y por las que tienen que luchar igualmente, porque "la del nacionalismo y la del acoso es una maquinaria que funciona perfectamente".

Ana Losada quería ir más allá y denunciar todo el acoso que también se vive en redes, aunque cree que lo tipificado como "delito de odio" todavía está "cogido con pinzas". Espera, por tanto, que no se queden en el tintero las amenazas que se reciben a través de redes como Twitter. Una red social que, dice, a veces no acepta las porpias denuncias que hacen en la aplicación.

No queda ahí, porque cree que buena parte de todo lo que ocurre en cuanto a la inacción de la Generalitat pasa por el "apoyo" por parte del propio Gobierno de España. "La acitud del Gobierno de España no es solo de desamparo, es autenticamente de traición, y no tengo otra palabra para definirla mejor", ya que cree que no hacen nada por "cumplir la sentencia del 25%".

De momento, como bien a comentado, pondrán toda la carne en el asador en la manifestación de mañana porque, según ella, "no pueden seguir callados".