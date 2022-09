Javier, padre de la niña de Canet: "Nos sentimos acosados, amenazados y con miedo a llegar a casa"

El caso de la niña de la escuela de Canet de Mar(Barcelona) continúa a día de hoy. Y es que, todo comenzó cuando la familia de la pequeña de seis años pidió que fuese educada con un 25% de las clases en castellano, y lo hizo por la vía judicial en diciembre del año pasado. Desde entonces, se produjo una gran campaña de acoso y señalamiento hacía ellos, llegando incluso a pedir a través de las redes sociales que se aislase a la niña. En la actualidad, este lunes, el padre de la alumna, Javier Pulido, se personaba como acusación particular contra los tuiteros que publicaron en su día mensajes de acoso a la familia. Por todo ello, en 'Herrera en COPE' hemos querido ver cómo es el día a día de la familia de Javier Pulido, padre de la niña de la escuela pública de Canet, y las reflexiones que hace sobre que la Generalitat ha ignorado, con el concurso del Gobierno, la sentencia del 25% en castellano.

Javier Pulido ha roto su silencio por primera vez en un programa de radio y ha asegurado estar "jodido" por la situación que están viviendo, pero a la vez se están "acostumbrando". En cuanto al tipo de mensajes que recibieron después de la petición que hizo, ha contado lo siguiente: "Primero eran anónimos, cuando no se sabía quién era yo, y la verdad que mensajes de mucho odio, que hacían mucho daño. Ahora esos mensajes de odio, algunos eran como amenazas y eran actos delictivos. Nosotros vamos a perseguirlos e intentar que no queden impunes. Y la justicia, estas cosas que se han hecho y no estan bien, hacen mucho daño, que se asuma la reponsabilidad que toque según la ley y que no queden impunes y q no se vuelva a repetir", respondía con firmeza Pulido.

Javier ha explicado que "no fueron cuatro tuiteros, cuatro tuiteros son los que están investigados en este procedimiento judicial. En realidad fue una avalancha enorme, orquestada desde los resortes de poder del Gobierno catalán y nos sentimos acosados, amenazados y con miedo a llegar a casa", expresaba. El propio Pulido ha confirmado no haber recibido "ningún daño" físico, "nos han increpado directamente a nosotros, delante de nuestra hija. Lo más que ha llegado a la esfera física ha sido eso. Ahora bien, el miedo es libre y uno nunca sabe lo que va a pasar", comentaba con serenidad. El padre de la niña de Canet ha afirmado que está siendo muy "duro", pero que repetiría sin dudarlo: "Al tiempo que sopesamos en la balanza, y pones y todo el miedo y todo el odio que se ha vertido contra nosotros, ha sido muy duro. Pero a su vez también tengo que decir que, en el otro lado de la balanza, hemos recibido una muestra de cariño y solidaridad impresionante desde muchos sitios de Cataluña y desde el resto de España", reflexionaba, añadiendo que, "si tuviera que decidir si repito, yo repetiría. Ahora bien, es cierto, que si en el momento que me decían a mí que tenía que solicitar mis derechos, en el momento que lo tenía que hacer, a mí me explican que va a suceder eso, y yo no meto el pie. Es una cosa que me ha venido dada", explicaba, asegurando que para él había supuesto una experiencia "positiva", pese a todo.

Las consecuencias del caso

Javier Pulido y su familia sufrieron las consecuencias de su petición, del 25% de las clases en castellano, de forma inmediata al día siguiente: "Por supuesto cambia la vida. Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono, y todo ese repertorio que no me gusta repetir. Al día siguiente, la gente con la que quedábamos -íbamos a cenar, a comer a su casa o a la nuestra-, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más. Y luego en los pasillos del colegio, en la calle... Miradas asesinas, incluso sobreactuando para que yo supiera que me estaban mirando mal. Cosas que son violentas y que fastidian mucho", lamentaba Javier. Aunque su hija no ha sido tan increpada, el miedo está ahí. Según ha confirmado Pulido, regresa a casa "muy feliz del colegio, tiene sus amigas, lo pasa bien y no le han hecho ese vacío", por lo que tal y como decía, ha podido seguir ajena a toda esta presión.

Ahora, su escuela, por orden del Gobierno catalán, ha dejado de aplicar la norma del 25% en castellano y su lucha por la libertad continúa: "Yo amo el catalán. Lo que no me gusta es que el Gobierno catalán, en función de los intereses partidistas, utilice los servicios públicos para conseguir sus fines políticos. Es muy perverso. ¿Dónde está el servicio para todos los ciudadanos?", exclamaba. Por este motivo, Javier Pulido llama a no "agachar la cabeza" y reclamar ese derecho sin ofensas y sin gritos, siendo siempre "respetuosos". De hecho, hay una manifestación convocada para el próximo 18 de octubre, para exigir que se cumpla la sentencia que impone un 25% de clases en castellano: "Lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto", zanjaba.