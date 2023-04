La indignación de Cristina L. Schlichting por lo ocurrido en una discoteca de Barcelona que revela Nacho Abad

Dos años de cárcel versus 15 meses de prisión. Estas son las condenas que pide la Fiscalía en un juzgado de Barcelona a una mujer y un hombre, respectivamente, por lo que ocurrió en una discoteca de Hospitalet en 2017. Unas condenas muy diferentes que hemos querido analizar aquí en Fin de Semana, porque tiene mucha historia.

Lo hacemos, por supuesto, con nuestro colaborador y periodista y cirminólogo de todos los sábados, Nacho Abad. Él era quien nos daba los detalles de todo lo que pasó, y es que tenemos que remontarnos hasta el 14 de octubre de 2017, cuando esta mujer se encontraba en una discoteca en Hospitalet.

Ella estaba tranquila en la barra del bar, tomando algo y charlando con sus amigos, cuando se acercó un hombre que, enseguida, decidió meterle la mano debajo de la falda, algo por lo que la Fiscalía le ha acuado como un delito sexual. A lo que ella reaccionó, empujándole y apartándole de su presencia.

Es entonces cuando todo se empieza a poner más violento, cuando él responde "cogiéndole del cuello fuertamente, y se produce un forcejeo" explicaba Nacho Abad. En medio de ese forcejeo, ella reacciona con lo único que tenía a mano, estallándole el vaso de vidrio que lleva en la cara.

"El tipo sufre contusiones que requieren puntos de sutura y que le han dejado, según el informe, un ligero menoscabo estético" explicaba Nacho Abad, lo que se traduce en una cicatriz en la cara. Es así que él le denuncia a esta mujer, y por lo que se enfrentan en los juzgados.

La Fiscalía dice que el golpe con el vaso de cristal es un delito de lesiones y le pide, por ello, dos años de cárcel a la mujer. En contraposición, a él le piden 15 meses de prisión por el abuso sexual que perpetró y no supone ningún agravante el agarrón del cuello, porque es delito "leve de lesiones" explicaba Nacho Abad.

La indignación de Cristina L. Schlichting por las condenas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Algo que ha generado una reacción en José Miguel Gaona, psiquiatra, y en la directora y comunicadora de Fin de Semana, Cristina L. Schlichting, que se preguntaba que cómo podía haber una diferencia tan grande en las condenas, y, sobre todo, cómo era posible que una reacción "instintiva" terminase en cárcel.

"Claro, como no era lo adecuado, tenía que haber reflexionado..." decía con tono irónico Cristina, que se llevaba las manos a la cabeza con la condena.

"¿Cómo tiene que reaccionar una mujer cuando le meten la mano por debajo?" se preguntaba Nacho Abad, también sin dar crédito de la condena de una mujer que había reaccionado intentando defenderse de cualquier abuso.

A lo que la directora y comunicadora de Fin de Semanarespondía diciendo que ella, sin duda, hubiese podido reaccionar peor. "Yo es que le estampo el vaso antes de que me agarre del cuello. Que se me entienda, no porque lo considere proporcionado, es porque es una reacción instintiva" explicaba la comunicadora sobre el caso.