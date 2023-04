Nacho Abad detalla los argumentos de la Fiscalía para condenar al vecino de Jaén que mató al ladrón de su casa

Con motivo de la llegada de la Semana Santa, muchos deciden pasar unos días fuera de casa, con la preocupación de que pueda producirse algún robo en la misma. En 'Fin de Semana COPE', nos hacemos eco de un caso extremo en el que el ladrón entró a robar en el domicilio cuando se encontraba dentro el dueño, este se defendió, lo mato y ahora se enfrenta a un gravísimo juicio. Analizamos los detalles del caso de la mano del periodista y criminólogo, Nacho Abad.

Quién es Benito, condenado por matar al ladrón que entró a su casa

La última noticia es que el jurado ha declarado culpable de homicidio al vecino de La Carolina, de 64 años, que mató a navajazos en 2018 al ladrón. ¿Quién es Benito? Pues bien, se trata de "un sexagenario sordo de un oído y tuerto". En concreto, "tiene 64 años. Cuando era más joven lo arrolló un camión. Tiene lesiones gravísimas, traumatismo craneal, está mucho tiempo en el hospital entre la vida y la muerte. Pierde un oído, un ojo, la mitad del hemisferio cerebral y en el otro le tienen que instalar una válvula para que no colapse. Estaba casado con una mujer que se llama Lina, que tenía un problema y es que necesitaba un oxígeno por la noche y la máquina que utilizaban para respirar por la noche hacía muchísimo ruido. Benito se acostumbró a dormir de lado en la cama, poniendo el oído por el que oía algo contra la almohada y el que estaba sordo en la otra dirección. Además de con la puerta de su habitación cerrada", detallaba Abad.

Cronología de los hechos

Los hechos tuvieron lugar el 20 de mayo de 2018, cuando Benito se despierta en medio de la noche, se da cuenta de que no hay luz en su casa y al levantarse, algo no le encaja."Toca el cable de la lamparita de mesa, le da al interruptor y no se enciende. Camina hasta el cuarto de baño que está dentro de su habitación, le da el interruptor y no se enciende. Al ir a mirar el cuadro de luces, para a ver si los plomos han bajado, ve que la puerta de su habitación está abierta. Dio marcha atrás y sacó un cuchillo de cazador de la mesilla", explica el criminólogo.

Cuando sale al pasillo, recibe un golpe en la cabeza. "Benito, se tambalea, le vuelve y casi se cae y claro que hace Benito, en la oscuridad, sin referencia alguna, salvo entender que había alguien ahí, empieza entonces a lanzar cuchilladas a diestro y siniestro. El tipo tiene 22 heridas, no todas cuchilladas, y los forenses dicen que ninguna de las puñaladas que le dio eran mortales. En un momento dato, sale corriendo en la oscuridad, se mete en la cocina de su casa, pone una mesa para bloquear la puerta para que no venga el ladrón, abre la ventana y empieza a gritar para pedir ayuda".

Resolución de la Fiscalía

"La Fiscalía le quería meter 6 años de prisión a Benito por defender su casa de un ladrón y defenderse de una agresión. La Fiscalía venía a decir que cuando reventó la puerta el ladrón, Benito tuvo que oír del golpe, y lo que venía argumentar es salió a buscarle para pincharle y no fue como lo cuenta Benito, pero, sin embargo, todos los detalles que os cuento del oído, la visión, las luces, la electricidad, sí son así", detalla Nacho Abad.

Finalmente, "la fiscal ha rebajado la pena después de escuchar al jurado popular., va a ingresar en prisión porque la representante del Ministerio Público, la Fiscalía, la que pagamos todos nosotros, ha pedido dos años y medio para Benito por defenderse en su casa de un ladrón y matarlo".

Qué es la legítima defensa

La clave es que "para que haya legítima defensa, tiene que haber una serie de requisitos y uno de esos requisitos es por ejemplo una agresión ilegítima, para que haya una legítima defensa alguien te tiene que agredir de forma ilegítima. Segundo, tiene que ver proporcionalidad en el arma empleada, es decir, si era una barra, tú no puede utilizar un cuchillo. Además, hay otra cosa que es el miedo insuperable".