Iker Jiménez aclara la misteriosa desaparición del doctor Gaona: “He estado angustiado”

Iker Jiménez, presentador de Mediaset, ha tenido que aclarar este viernes la misteriosa desaparición del colaborador de ‘Cuarto Milenio’ y COPE, el doctor José Miguel Gaona. La incertidumbre comenzaba a correr como la pólvora en redes sociales a partir de las últimas horas de la tarde después de que el reconocido psiquiatra no acudiera a su cita habitual en su programa de Youtube en directo ‘La Reunión Secreta’, algo que alertó no solo a sus seguidores más acérrimos, sino también a sus compañeros en televisión.

Particularmente el doctor Gaona ha hablado en las últimas semanas alto y claro sobre la gestión del Gobierno sobre la pandemia y siendo especialmente crítico con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. En concreto, el experto ha propuesto en más de una ocasión en la tertulia de chicos de Fin de Semana el fin de los confinamientos en nuestro país. Y es que este viernes comenzaba la emisión de 'La Reunión Secreta' pero con un mensaje críptico: "Os comunicamos que las circunstancias actuales no nos dejan hacer el directo de hoy. Ya os contaremos".

Iker Jiménez, preocupado por Gaona

Durante la emisión de este viernes de Milenio Live, Iker Jiménez explicaba que a él también le habían llegado informaciones de que Gaona no presentaba ‘La Reunión Secreta’ y que eso le tenía preocupado. “En este instante recibo algunas comunicaciones del doctor Gaona. En las últimas horas he llegado a estar algo angustiado. No he estado al tanto de la no emisión de su programa ‘La Reunión Secreta’”.

Además, detallaba el presentador de ‘Cuarto Milenio’ que había dado buena cuenta de la marabunta que se había formado en las redes sociales ante la ausencia del reputado psiquiatra. “He recibido cientos de mensajes, una bomba tremenda en la red, cosa que no me extraña porque al doctor Gaona le tenemos todos un gran aprecio, en mi caso después de más de 25 años que le conozco”, explicaba. Además, aprovechaba para mandarle un mensaje de cariño: “Es una amistad fraternal y una admiración profunda”.

Acabo de hablar con Gaona... pic.twitter.com/Lj1HnfJxU4 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 9, 2020

La desaparición de Gaona, explicada

“¿Qué ha pasado?”, comenzaba preguntando Iker Jiménez en su espacio de Youtube. Eso sí, aunque aseguraba que había podido hablar con él, dejaba entrever que no podía revelar los motivos por el que no aparecía por su canal. “Las circunstancias no se pueden explicar muy bien”, subrayada en un intrigante mensaje. “He querido que entrara por Skype pero no puede hacerlo”.

Eso sí, para tranquilidad de sus fans, detallaba Iker Jiménez: “Me comunica que él está bien, y que ya se explicará por qué no ha podido hacer el programa. No puedo dar con él, pero él si puede dar conmigo. Tengo una comunicación entrecortada. Esto parece el morse, o una película de espías”.

De nuevo, e insistiendo en el tema, el presentador de Mediaset no revelaba los motivos y, eso sí, remarcaba que lo importante es que “está bien”. “Pero por encima de todo hay algunas circunstancias por las que no ha podido hacer el programa pero que ya se explicarán y que está bien, que es lo único que importa. Leí algunas informaciones que me habían puesto en guardia y durante un tiempo he intentado trazar contacto con él pero no ha habido forma”, concluye.