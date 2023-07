Es hora de plantarle cara al cambio climático: Llega el 'Desafío Ártico. Operación Iceberg'

El pasado docede julio el aeropuerto de Málaga amanecía con sus terminales a rebosar de turistas que llegaban para disfrutar de nuestro estupendo clima mediterráneo y otros, partían de allí.

Entre los aviones que despegaron hubo uno que contaba con un destino y una tripulación muy especial: comenzaba el 'Desafío Ártico'. Operación Iceberg. Y ahora, te pido mucha atención para conocer el objetivo de la expedición: traer nada más y nada menos que un auténtico iceberg desde Groenlandia hasta la Costa del Sol para concienciar así del cambio climático. Increíble ¿no?.

Manuel Calvo Villena es el explorador y el director de la Fundación Dingonatura que ha liderado esta expedición junto con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y no lo ha hecho solo: ha contado con unos compañeros de viaje muy especiales. Ayer viernes aterrizaron de nuevo en el lugar que fue su punto de partida, Málaga les esperaba.

Estos compañeros de viaje son cinco chicos malagueños que aunque son jóvenes, han superado un cáncer y se van a convertir en embajadores del clima. Han viajado hasta la zona cero del cambio climático para ver cómo está afectando el fenómeno a nuestro planeta.

Manuel nos ha contado cómo ha sido su recorrido de la mano de los Inuits, que son los pueblos indígenas que viven en Groenlandia. Han recorrido más de trescientas millas náuticas en una embarcación por los distintos fiordos para ver los glaciares en cuestión y así comprobar que el paisaje que Manuel conoció hace ya cinco años, ha cambiado de forma muy drástica. Han encontrado cambios no solamente en los fiordos, también en la temperatura y en la fauna ártica. Además, también nos ha acompañado en Fin de Semana Nora Conejo, una de las jóvenes seleccionadas que ha participado en la expedición. Se ha quedado muy sorprendida con cómo está aumentado el calor y a pesar de que han estado a unas temperaturas muy bajas, no dejan de ser demasiado altas para el ártico. Manuel conoce bien la zona y nos ha contado el objetivo principal: hay que hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante el daño que está dejando a su paso el cambio climático. Es por ello que quiere aportar su granito de arena al planeta trayendo este iceberg en cuestión, que ya está camino de Málaga y llegará a finales de agosto para su exposición en el centro de la ciudad. Las licencias que han necesitado para sacar al iceberg del país son muchas, pero para Manuel y su equipo, merece la pena. El traslado del iceberg también ha contaminado pero se ha hecho un cálculo con precisión para repoblar y reparar el daño. Hemos conocido una nueva realidad: los glaciares se están derritiendo y estamos en el deber de hacer algo por ellos. Manuel ya está preparando un nuevo proyecto para seguir combatiendo el cambio climático y también el Desafío Ártico 2024.