Herrera, Expósito y Schlichting: un equipo imbatible en los pasillos del Congreso

Cristina López Schlichting ha dirigido el especial 'Fin de Semana' desde el Congreso de los Diputados con las voces de COPE analizando el debate de Investidura de Pedro Sánchez que tendrá que esperar a la votación del martes para ser investido. Carlos Herrera, Ángel Expósito o Fernando de Haro, entre otros, han pasado por los micrófonos de COPE y nos han contado la última hora así como sus reacciones a los discursos y votaciones de los diferentes grupos parlamentarios.

Una de las primeras reacciones al discurso de Sánchez ha venido de la mano de Carlos Herrera: "Nos ha querido tranquilizar diciendo no les voy a expropiar todo a todos, bueno, muchas gracias, eso ya nos lo imaginábamos. Cuidado eh, tiene como socios a unos que sí les gustaría expropiar todo y que la propiedad privada no existiera". En cuanto al apartado económico, el presentador de 'Herrera en COPE', también ha analizado el discurso del líder del PSOE: "No salen las cuentas, no sale el aumento del gasto".

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito también ha analizado el "momento estrella" del discurso del candidato a la presidencia: "Es cuando se ha referido a las mentiras y a las fake news, Pedro Sánchez hablando del gobierno progresista que va a luchar contra las mentiras. Desde luego, si alguien sabe de eso, sin duda es él". "No ha dicho 'ni mu' de la consulta pactada con ERC", ha concluído.

Carlos Herrera no ha pasado por alto un detalle en relación a la monarquía: "No sé que le han llamado al Rey. El Presidente del Gobierno que luego tiene que ir a verle, no le ha defendido".

Por último, Cristina López Schlichting ha finalizado con una reflexión sobre Pedro Sánchez: "Es extraordinariamente capaz en lo que se refiere a continuar adelante y ya lo ha demostrado, se ha impuesto en su partido contra el grueso de las fuerzas del mismo".