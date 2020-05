Herrera desvela cómo fue su primer viaje al Rocío: “Supe que sería una constante en mi vida”

Este fin de semana tendría lugar, si no hubiera aparecido el coronavirus en nuestro país, la famosa romería del Rocío. Un acto que todos los años es muy importante para el comunicador líder de la radio española, Carlos Herrera, que este año, por las circunstancias de la pandemia, tendrá que vivirla desde su casa. Desde allí contaba este domingo a Cristina López Schlichting, no solo cómo está siendo este Rocío tan atípico, sino que se ha sincerado sobre cómo fue su primera romería.

Carlos tiene una especialidad: lo celebra siempre, se pueda o no se pueda. La propia presentador ade 'Fin de Semana' de COPE recuerda durante la entrevista cómo el comunicador cuelga “el botafumeiro en el estudio” y revela que, cada fin de semana del Rocío “la casa de Herrera siempre huele a incienso”.

Vídeo Pablo Rasco

Cómo está viviendo Herrera el Rocío

“Yo tengo en mi despacho una fotografía de la Virgen del Rocío, y le he puesto mis cositas, ¡que menos!” De esta manera, el presentador de 'Herrera en COPE' cuenta cómo se ha preparado para el día de hoy: “He visto la misa en televisión, y ahora toca levantar una copa en honor de mis amigos, a los que no he podido ver, por mi hermandad mayor de Almonte, la de Sevilla, de Sanlúcar”. “Echando el día”, concluye.

Herrera cuenta cómo fue su primer viaje al Rocío

Y es que hace más de 40 años que Carlos Herrera fue por primera vez al Rocío, una anécdota que revela este domingo en Fin de Semana. “Yo la primera vez que fui al Rocio fue en 1978. Tenía 20 o 21 años, hice por primera vez el camino del que me habían hablado toda mi vida y que seria una constante en mi vida”, revela.

“Todos los años hice el camino con una hermandad u otra. Aunque sea durmiendo en una tienda de campaña, en el coche, en una casa que me dejaba la hermandad, en la casa. La aldea es un sitio donde me gusta pasar los fines de semana, refugiarme, descansar, doy mis paseos, monto a caballo, se me baja la tensión” explica el comunicador líder de la radio española.

Vídeo

Además, cada año Herrera muestra en COPE.es su pasión por el Rocío con vídeos y fotografías. “Me gusta visitar Almonte, me gusta ir al mercado, tomar un vaso con los amigos, me tomo el café enfrente de la tienda del padre de Santiago Padilla”.