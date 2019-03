"No hay que pelearse cuando los niños se enrabietan"

Todo padre ha vivido la situación de tener a un hijo enrabietado al que no sabe calmar. Que si comprame esto, que si quiero ir a no sé dónde, ahora no quiero hacer esto... Es Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y experto en salud cerebral el que te da todas las claves para la buena educación de los niños.

“Es horrible para los padres que pensamos que tenemos que resolver la situación pero también es horrible para los niños, que lo pasan muy mal”. Así comienza el especialista la recomendación, haciendo mención a la paciencia que deben tener los padres con los niños. El neuropsicólogo ha señalado errores y aciertos a la hora de afrontar estas situaciones. Y avisa: “no ha habido padre en el mundo que haya conseguido que los niños no tengan rabietas”.

Errores:

.- No debemos reñir, gritor, pegar o amenazar

.- No le intentamos contener fisicamente

.- Nunca hacerles pasar vergüenza

Aciertos:

.- Darle razones al niño

.- Darle tiempo

.- Ofrecer alternativas

.- Cuando se le ha pasado la rabieta, ofrecerle un abrazo

