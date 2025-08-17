"De no haber sido por los tractores, nuestras casas estarían arrasadas": el relato de Carolina, alcaldesa de un pueblo de León afectado por las llamas

León es una de las provincias más afectadas por las llamas. Hasta 20 incendios forestales están activos y hay más de 1.000 personas desalojadas que se han visto obligadas a dejar sus casas, con la esperanza de poder volver y cerciorarse de que se han podido salvar.

Carolina Castro es alcaldesa de Santa Elena de Jamuz, un pequeño pueblo de unos 80 habitantes de León. Si bien allí el fuego solo se ha llevado dos naves por delante, las casas están a salvo. En 'Fin de Semana' ha confesado que el pasado 12 de agosto, cuando las llamas comenzaron a acercarse al municipio, sintieron "miedo, impotencia e incertidumbre". Era un "fuego devastador que se acercaba a nuestros pueblos, a nuestras casas".

El 12 de agosto fueron evacuados y dos días después, el 14, pudieron volver a sus casas. "A día de hoy no estoy bien porque no sé expresar la impotencia que se siente por parte de personas en un puesto, con un cargo de responsabilidad como la que tenemos con nuestros vecinos... yo me sentí incapaz de legar a todas las personas que lo necesitaban", ha admitido.

"Ver y esperar cómo llegaba y a qué velocidad debido al viento... ves que no puedes hacer nada, estábamos solos, no había ningún medio disponible", ha recordado la alcaldesa de este municipio.

LAS PRIMERAS HORAS ENFRENTÁNDOSE AL FUEGO

Carolina describe la situación como "fatal". De hecho, al hacerlo admite ponerse "supernerviosa porque eran todos los vecinos de todos los laterales de los pueblos". De hecho, se llegaron a enfrentar incluso a la Guardia Civil porque tenían todas las carreteras cortadas, los accesos y los caminos.

"Estábamos pidiendo, por favor, que dejaran entrar a los tractores, de no ser por ellos nuestras casas hubiesen sido arrasadas, porque el fuego venía y nosotros íbamos a caer; yo le decía a la Guardia Civil "Díos mío, si no nos dejáis pasar con los tractores, Jiménez de Jamuz va a caer el primero". No lo quiero ni recordar", ha dicho, haciendo alusión a un segundo pueblo muy cercano a Santa Elena de Jamuz.

EFE El avance de las llamas en la provincia de León del incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

La primera ayuda no llegó hasta el día siguiente, tal y como ha relatado. Fue "toda una tarde solos". Tuvieron que evacuar los tres pueblos cuando el fuego estaba llegando a una velocidad vertiginosa.

"Los tractores, muchos de ellos a dos horas de aquí, y gente que vino que paraba en la carretera y me decían "vamos, Carolina, vamos" y yo "sí, sí por supuesto". O sea toda la ayuda es necesaria y a las nueve de la noche estábamos con los coches llevando a las familias al pabellón de la Bañeza", ha relatado.

PALACIOS DE JAMUZ, CERCANO A SANTA ELENA, ARRASADO POR LAS LLAMAS

Es posible que lo hayas visto: ese vídeo estremecedor en el que un miembro de la UME muestra una calle de Palacios de Jamuz, completamente arrasado por las llamas. Todas sus casas, envueltas por las llamas. Carolina ha asegurado que conoce a la alcaldesa del municipio, así como a todos los alcaldes de los pueblos cercanos. "Cuando me enviaron el vídeo esa misma noche que se metió en Palacios fue horrible, es estremecedor porque es que se quemaron prácticamente todas las casas, todo el pueblo, Dios mío. Y luego esa gente conocida...", ha relatado, emocionada.

Ha contado que ha visto vídeos de vecinos incluso chillando "porque se ha quedado sin nada" o incluso de quienes se negaban a abandonar sus casas pese a las indicaciones de la Guardia Civil. "No quería, es que no quieren dejar sus casas y en Palacios pasó eso mismo", ha agregado.

Una situación que ha sido y es "horrible". En último lugar, Carolina admite no saber cómo se siente: "Las personas, de alguna manera, estamos a pie con nuestros vecinos y no sabes, es que se te escapan cosas de las manos porque te ves sola", ha concluido entre lágrimas.