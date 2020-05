Gaona: "Tratarse con la medicina de Trump no tiene ni pies ni cabeza"

Hidroxicloroquina, es lo que estaba tomando Trump, y según José Miguel Gaona, psiquiatra forense y presentador de La Reunión Secreta, “un medicamento que se ha tomado para otras enfermedades. Tomarlo por tomarlo de manera preventiva, la verdad que no tiene pies ni cabeza. Trump se basó en unas serie de artículos de un científico francés, un virólogo reconocido, que después ha retirado en los que decía que la cloroquina funcionaba. Trump quiso tener la iniciativa y ha metido la pata. Es un medicamento que puede provocar arritmias y en personas con problemas cardíacos, aumenta las posibilidades de que las cosas vayan mal. De hecho, ya ha habido alguno que ha muerto por el medicamento y no por Covid” ha asegurado Gaona.

Estamos esperando una vacuna, tema en el que el psiquiatra está bastante informado: “China va tremendamente adelantada en la carrera de la vacuna. El problema que se está empezando a plantear es el movimineto antivacunas. En Canadá una encuesta reflejaba que la vacuna decía que el 60% decían que tenía que ser obligatoria. En Estados Unidos el 50% decía que no se la iban a poner. En 10.000 votos que he tenido en una encuesta en mi twitter, la mitad ha dicho que tenía que ser obligatoria. Un 30,8% decía que no tenía que ser obligatoria y un 6% dice que no se la pone ni muerto, con un 15% que dice que ya veré. 1 de cada 4 no tiene claro ponérsela.

¿Por qué funciona tan bien este movimiento anti vacuna?: “La clave de los movimiento anti-vacuna es ¿qué va a hacer este vacuna a mi cuerpo? Bueno, se ve que los anti-vacuna en redes sociales van en ascenso brutal. Un documental de 20 minutos que se llama 'Plandemic', ha tenido millones de reproducciones, uno de los más vistos de las últimas semanas. Con todos los factores que se unen, como Bill Gates, el 5G y la guerra entre americanos y chinos no hace sino potenciar la cosa” ha dicho Gaona.