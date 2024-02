El fiscal jefe de Algeciras, en COPE: "Es mucho más peligroso estar aquí que en el País Vasco"

El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ha pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana' para denunciar lo ocurrido en Barbate con el asesinato de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha.

Cisneros ha afirmado que "son agentes jóvenes, pero ha sido todo tan inmediato. Hay que tener en cuenta que Barbate no pertenece judicialmente al Campo de Gibraltar. Aquí estamos igual de consternados que en Cádiz".

"Esto es un asesinato. No es un accidente ni una persecución. Hay una desproporción brutal en cuanto al tamaño de las embarcaciones. Los que circulaban esa embarcación sabían a lo que iban", explica el fiscal jefe de Algeciras a Cristina López Schlichting.

Es cierto, en palabras de Juan Cisneros, que se ha elaborado un plan antidroga. No obstante, "no ha sido suficiente. Desde Algeciras venimos denunciando muchas cosas. No se hace caso. Solamente cuando pasan estas cosas".

"Llevamos años queriendo que se penalice cuando las narcolanchas no llevan droga, pero están cargadas hasta arriba de gasolina. Es peligroso para el tráfico marítimo y no hay ninguna iniciativa en ese sentido. Eso sería una mera modificación legislativa", reivindica, además, el fiscal jefe.

El fiscal jefe también ha indicado que habría que premiar a los agentes económicamente "como tenían en su momento los que estaban en el País Vasco. Hoy día, es mucho más peligroso estar aquí que en el País Vasco".

Lo grave de esto, denuncia, es que "este suceso estará en el foco 4-5 días o una semana. Pero ese estado de alarma decae porque estamos en una situación política nacional-internacional a cada cual más importante. La situación sigue igual y no tenemos medios para interceptarlas y destruirlas".

Por último, se pregunta de qué sirve que esto sea delito de contrabando "si no tienes agentes de la Guardia Civil con embarcaciones de la misma potencia que puedan perseguirlas".