Estos son los tres sueños más comunes y lo que podría significar: todos los tenemos

Es posible que en más de una ocasión te hayas despertado por la mañana y no recuerdes lo que has soñado. Muchas veces, por más que intentamos hacer memoria, somos incapaces de asimilar o entender qué pueden significar. Lo que sí sabemos, eso sí, es que muchas veces, de haber sido un sueño poco agradable o una pesadilla, tenemos mal cuerpo durante el resto del día. Así como también ocurre a la inversa, de ser un sueño placentero o agradable, nuestro estado de ánimo mejora. Los sueños, está claro, tienen mucho que ver con nuestras emociones y con lo que vivimos.

Jordi Borrás es psicólogo y especialista en sueños y ha explicado este sábado en 'Fin de Semana' qué son exactamente y cómo nos afectan. "Hay quienes lo definen como un mecanismo cerebral y son como un accidente a veces del funcionamiento cerebral", ha asegurado el experto. Hay momentos en los que hay un ciclo del sueño, ha contado, que pese a parecer arbitrario, "cumple unas funciones y podríamos quedarnos con eso, pero es cierto que es una perspectiva limitada". Así las cosas, ha subrayado que los sueños "nos acompañan para acceder a nuestro mundo emocional, ponernos delante de las narices de qué nos está ocurriendo a un nivel emocional, los sueños reaccionan a eso". También son, ha explicado, "una fuente de inspiración".

¿Cuál es la realidad tras los sueños?

El experto ha asegurado que cuando nos vamos a dormir con algo en mente, nos lleva a darnos cuenta de que puede haber hechos irresolubles o incluso podemos verlo todo más claro. "A veces no los recordamos [los sueños] y tenemos esa sensación de una mayor certeza, los sueños hacen ese trabajo", ha asegurado. En este sentido, Borrás ha subrayado que cuando nos vamos a dormir, pero seguimos pensando, "por momentos intentamos encontrar soluciones a dilemas cotidianos a los que nos enfrentamos".

"Pensamos a veces que los sueños son nuestro cajón de sastre, pero en realidad encontramos los recursos que desconocemos de nosotros mismos", ha agregado.

Para poder entenderlos o darles una interpretación, primero es importante reconocer qué dicen nuestras circunstancias "más inmediatas". Llegados a este punto, hay tres sueños recurrentes que se repiten muy a menudo y tienen un claro significado. Cuando tienen que ver con estudios estamos ante "miedo a lo desconocido".

Cuando, por otro lado, nos sentimos perseguidos, es porque "estamos preparados para huir de lo que nos desagrada, sueños de salir a un escenario. Me ven, voy desnudo por la calle y me estoy avergonzando, hay un arquetipo de la sombra, lo que no reconozco en mí mismo, no quiero admitirlo y lo evito porque me da miedo, también aparece en nuestros sueños", ha explicado. En último lugar, otro sueño muy recurrente es que se nos caigan los dientes. "Es que alguien puede morir, es una pretensión del ser humano de avanzarnos y no es así. Tú ves repetidamente que muchas personas tienen esas caídas de dientes, están asociadas a una inseguridad", ha concluido.