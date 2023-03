Este es el motivo por el que las aplicaciones de citas nos hacen adictos: "Somos carne de cañón"

A día de hoy nadie puede negar la popularidad de las aplicaciones de citas. 1 de cada 10 españoles usa Tinder, la aplicación para ligar más conocida en nuestro país, aunque no es la única que existe.

Esta app, que usan más de 57 millones de usuarios en todo el mundo, consiste básicamente en crearse un perfil con fotos, nuestra ubicación, edad y una breve descripción sobre nosotros mismos. A partir de ahí, podrás ir viendo perfiles del resto de usuarios que están cerca de ti, a los que les darás un 'like' o 'dislike' en función de su foto de perfil. Si un usuario al que has dado 'like' te corresponde, habréis hecho 'match' y podréis empezar a hablar. Un sistema que se ha popularizado en los últimos años, especialmente entre los jóvenes. No obstante, también es una materia que comienza a preocupar a los expertos. Según un estudio de Top Doctors, 1 de cada 3 usuarios de este tipo de aplicaciones es adicto al sistema. Por ejemplo, el 90% de ellos ha confesado que ha accedido a la app durante su jornada laboral.

Pedro Martínez, el psicólogo de cabecera de 'Fin de Semana' ha dado las claves y los motivos por los que los usuarios se vuelven "adictos" a su uso. "Los ingenieros informáticos son muy sabios porque utilizan principios psicológicos, como es el principio del condicionamiento operante o refuerzo intermitente", ha comenzado. "Una vez que nos metemos en estas aplicaciones tendemos a usarlas más porque nos dan un chute de algo, nos generan una adicción a alguna sustancia, en este caso a la dopamina", ha continuado y, para explicarlo, ha querido recordar el caso de un psicólogo en el siglo XX, que realizó el famoso experimento de la caja de Skinner.





Este es el motivo por el que las aplicaciones de citas nos hacen adictos

El famoso psicólogo Burrhus Frederic Skinner decidió llevar a cabo un experimento con ratas para ver cómo las personas pueden "aprender una conducta y tenemos a repetirla". Para ello, metió a un roedor en una caja y generó ciertos mecanismos para que cada vez que cada vez que la rata diera a una palanca, se le suministrara algo de comida. La rata aprendió que cada vez que presionaba aquella palanca, recibía comida y así comenzó a realizar ese sencillo gesto. "Después se le ocurrió ver qué pasaría si no salía la comida cada vez que daba y demoró el hecho de que saliese la comida cada vez que daba a la palanca. Lo que vio es que tendía a dar muchas veces a la palanca hasta que podía conseguir el alimento", ha continuado. Así las cosas, se dio cuenta de que la rata se ponía "frenética" a la hora de accionar la palanca.

A esto se le comenzó a llamar "refuerzo intermitente". ¿Qué significa esto? Si la recompensa no sale "inmediatamente", esto ya hace que la persona busque la forma de conseguirla lo antes posible. "Cada vez que la rata daba a la palanca, lo que le producía es una descarga de dopamina. Cada vez que en las apps de citas damos a ese 'match', estamos esperando que se nos dé la recompensa", ha explicado.

Si no llega "inmediatamente", lo que hace el usuario es "dar más a más personas hasta que lo obtenemos". Concluye el psicólogo: "Esta incertidumbre nos anticipa la dopamina, cuando nos llega el 'OK' de la otra parte es cuando se libera esa dopamina y a partir de ahí somos carnes de cañón, porque estamos sujetos a este mecanismo y ya somos adictos".