Estafadores utilizan el coronavirus para conseguir nuestros datos

Hasta con el coronavirus vamos a ver casos de amigos de lo ajeno. Hay un escándalo relacionado con OMS que afecta a la gente que se informa sobre el estado del coronavirus. Stella nos cuenta que esto no es ninguna novedad. La técnica se llama ‘phishing’. Mediante una alerta en un mail, te piden ciertos datos con la excusa de que acreditándolos estarás protegidos. En este caso, a miles de españoles les ha llegado una alerta a su teléfono móvil en la que, haciéndose pasar por el ministerio de sanidad, les recomendaba que compraran unas mascarillas a través de un enlace que pedía los datos de la tarjeta. Aunque la compra fuera a un precio bajo (2-3€), las víctimas ya habían depositado los datos de su tarjeta y los delincuentes ya tienen vía libre para desvalijarte la cuenta.

Stella nos advierte sobre las precauciones que debemos tener ante este tipo de mensajes: “Muchas veces nos van a llegar mensajes extraños de personas que conocemos con un enlace. Este enlace es el gancho a una trampa de phishing. También debemos de utilizar el sentido común: la OMS no nos va a escribir personalmente a ninguno de nosotros, no tiene lógica, y los vales regalos de grandes cantidades de dinero no se regalan así como así”

Otro de los temas tratados ha sido sobre los buscadores que utilizamos y su respeto a nuestra privacidad. El más usado, con un 95% de las búsquedas es Google. Sin embargo ellos almacenan los datos de todas y cada una de nuestras búsquedas, y ahí está su potencial negocio, ya que crean paquetes de perfiles que venden a las plataformas publicitarias.

Stella nos daba otro consejo: “Hay que advertir que existen otras alternativas cuyo negocio no es vender nuestros perfiles. Por ejemplo, buscadores como el americano ‘DuckDuckGo’ o el francés ‘qwant’. Ellos nos garantizan que no van vender nuestra información”.