La historia está llena de fenómenos increíbles, los acontecimientos que se han producido a lo largo de cada una de las diferentes etapas marcaron, indudablemente, el curso de ella. Sin embargo, hay un tema tabú que ha estado presente en todas las épocas pero del que no se ha hablado casi nunca: la higiene de las diferentes civilizaciones que fueron poblando los continentes poco a poco hasta llegar a conformar el mundo que conocemos hoy en día.

Para hablar de higiene en la historia ha llegado hasta Fin de Semana la profesora Alejandra Hernández con su libro 'Esta historia apesta´. Y es que, el aseo y la limpieza, como ella dice, eran un lujo reservado a unos pocos y es imposible entender algunas de estas costumbres si las miramos con los ojos del presente.

Comenzando por los egipcios, a quienes corona como la civilización más limpia, Alejandra hace en este libro un recorrido histórico por los avances en higiene, olor y cuidados personales del ser humano. Los egipcios en particular, contaban con una infinidad de papiros en los que se recogían diferentes trucos para tener un buen aspecto y aseo. Cleopatra, quien se bañaba en leche de burra, era una auténtica obsesa del buen olor y de las rutinas de belleza. La Antigua Roma se caracterizó por las famosas 'letrinas'. Acudían al baño en grupo y se convirtieron en un lugar de cotilleos y de encuentro para cerrar negocios, sí, sí, como acabas de leer, para cerrar negocios. Los olores en esta época era tan fuertes, que incluso se identificaba al enemigo de forma más fácil por el hedor que desprendían.

Del gran Imperio pasamos a la Edad Media, y no, aunque muchos pensemos que era la etapa menos higiénica, estamos equivocados. No fue tan 'apestosa' como el cine nos ha hecho creer. Algunos personajes como Isabel de Castilla y Juana la Loca intentaban asearse pero los recursos con los que contaban no eran demasiados.

Los piojos fueron uno de los mayores quebraderos de cabeza de la higiene, y , a pesar de que se idearon fórmulas para eliminarlos, no todas dieron resultado. Uno de los remedios más extendidos era el de usar pelucas, pero tampoco hicieron ningún milagro. Seguimos avanzando en la historia y llegamos hasta Francia. Los bailes que se organizaban en Versalles no duraban una noche, si no semanas enteras. La corte francesa reunía a multitud de personalidades, albergando allí a más de 15.000 personas. Las letrinas eran muy pocas en comparación con la gente que las necesitaba, y por tanto, hacían sus necesidades en cualquier esquina... Voltaire se alojó allí y relató que el olor era totalmente pestilente. Los usos de la orina también eran infinitos, desde la creación del salitre hasta las pastas dentífricas y pasando por los test de embarazo. Sea como fuere, con la llegada del 'Sanitary Movement' que surgió en el Reino Unido en el siglo XIX , el mundo y su higiene cambiaron. Ahora, y aunque parezca una paradoja, tendemos a ser más limpios de lo necesario. Un recorrido por la higiene de la historia y por sus olores que tienes la oportunidad de conocer en el libro de Alejandra Hernández 'Esta historia apesta'