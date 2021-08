Españoles confinados por el mundo: cuando un virus te impide ir… o volver

La pandemia ha afectado tanto a los españoles que viven en España como a los que viven fuera, que no han podido regresar para ver a sus familias y demás seres queridos. En Fin de Semana con Rosa Rosado hablamos con tres de ellos, residentes uno en China, otro en Emiratos Árabes Unidos y otro en Canadá.

Nos vamos a Shanghái, donde está Rafael Martín desde hace 11 años y trabaja como profesor de Historia y Relaciones Internacionales: “Vivo aquí, trabajo desde hace cinco años en una universidad china pero yo llegué como representante de la Universidad de Alcalá, pero luego se acabó, me engancharon desde esta universidad y aquí sigo. Estoy muy a gusto pero este verano no he podido volver a Madrid. Bueno, sí que habría podido ir pero no volver aquí porque hay muchas limitaciones para la vuelta a China, además de la cuarentena, que son más de 20 días, y tienes que volver a solicitar el visado…, la anterior vez que me pasó estaba en España y tuve que esperar 9 meses para poder venir de vuelta a China, pero hay muchos españoles en esta situación y o no pueden regresar o lo hacen con cuentagotas, así que la ida fácil pero la vuelta es complicada”. “Esto nunca se sabe cómo puede cambiar y dar un vuelco la situación, poner más restricciones, han anulado muchos vuelos… te la juegas”, añade Rafael.

Allí el virus está casi controlado del todo: “Hay algunos casos en algunas ciudades, algunas restricciones en barrios incluso en algunas ciudades porque la variante delta se ha hecho notar, pero la diferencia es que aquí han sido muy duros en las restricciones y se nota, está todo muy controlado. Casi hay vida normal, siempre mascarilla en el metro y taxis, pero como profesor lo que más me impactó fue volver a una clase normal con mis estudiantes. Ahora sí que está todo más delicado, no les tiembla el pulso y cierran barrios o una ciudad por 14 o 15 casos, ahí se nota la diferencia”.

“Ahora hay pequeñas limitaciones que no son nada en comparación con lo que hay en otros países”, relata Fernando, “el resto es totalmente normal, pero por supuesto controlada, libertad controlada. Todos los días debo mandar mi ubicación por app a la central de la universidad para que las autoridades vean que no me he ido de aquí, incluso tengo que confirmar que no tengo fiebre”.

Nos vamos a Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, donde está Alejandro Gregorio. Dejó Zaragoza en busca de oportunidades en el sector del automóvil: “40ºC para nosotros es primavera”, afirma entre risas, “ahora el móvil dice 45, pero la sensación térmica es de 54, y se puede vivir a esa temperatura siempre y cuando no pases mucho tiempo en la calle. Por eso decimos que aquí tenemos verano, 8 meses del año, e infierno, que son 4 meses viviendo así. Esto está… no vacío porque es una ciudad con mucho movimiento pero se nota menos gente, es temporada baja”.

Alejandro no ha podido volver por la pandemia y por el trabajo, que tiene para rato: “Aquí la cultura de trabajo es muy intensiva, todo el que se dedica a cualquier sector trabaja muchas horas, hay una competencia brutal. Puedes salir pero no sabes si vas a poder volver a entrar, y muchas medidas no pasan por el Congreso, de un día para otro cierran fronteras y punto. A mí el año pasado me pilló en Omán y me quedé atrapado cinco meses, fue complicado, no se lo recomiendo a nadie”.

En Emiratos Árabes la situación económica parece estar más controlada, como bien detalla Alejandro: “El año pasado cuando hicimos la previsión pensábamos que iba a bajar pero ha sido progresión hacia arriba tras los dos meses complicados del virus. Es cierto que quizás no hay el mismo nivel de movimiento de gente que había antes pero está todo muy bien, no veo la posibilidad de volverme. Hay restricciones y llevamos mascarillas pero poco a poco empieza a haber eventos deportivos con más gente, restaurantes en los que puedes estar sin mascarillas y en discotecas pusieron mesas aunque no puedes bailar”.

Alejandro fue de los últimos en vacunarse y explica que allí “puedes elegir incluso qué vacuna ponerte. Yo me la puse hace 3 o 4 meses y pauta completa, pero conozco gente que en enero ya tenían las dos dosis. Ahora la campaña es para la tercera dosis porque en octubre empieza la Expo’2020 y quieren que todo vuelva un poco a la normalidad para traer a más gente”. “La mejor época para venir es desde octubre a abril-mayo, y es un sitio estupendo que merece la pena, no es solo los tres o cuatro edificios conocidos y te vas, hay mucho más allá”, finaliza.

El tercero es Antonio Lucas Torres Vela, vive en Canadá desde 2004: “Me casé con una chica de aquí, de Toronto, y me vine por ella. Aquí me he quedado. Vine para ver si me gustaba y me gustó”.

La última vez que vino fue en verano de 2019, cuando estuvieron en agosto ya que es cuando suelen venir: “Venimos siempre que podemos a ver a toda la familia, a pasarlo con los nuestros, y este año tampoco va a poder ser por el tema del Covid”.

En cuanto al viaje, Antonio relata que “acaban de abrir el ‘boarding’ con Estados Unidos. Estados Unidos todavía no acepta canadienses, turistas, pero Canadá ha empezado justo esta semana. Aquí han controlado mucho el turismo, la industria está sufriendo un montón. No tanto como España, porque no dependemos tanto del turismo, pero tema de hostelería y de turismo está muy dañado”.

En cuanto a la vacunación, “Ontario es la provincia con más población, unos 13 millones y medio. Aquí se empezó a hacer la primera dosis y no se hacía la segunda dosis a la tercera semana, se ha ido vacunando primera dosis solo a la gran mayoría. Conforme han ido entrando más vacunas se han ido vacunando la segunda dosis, yo estoy vacunado ya de la segunda dosis. Me tocaría ahora en agosto, y me vacuné en abril de la primera, pero me he vacunado al final a principios de julio. Luego lo que han hecho ha sido vacunar a más población rápidamente para minimizar los contagios. Tenemos la primera dosis creo que un 85 % y de la segunda me parece que estamos en Ontario con un 60-65 %”.

La ola de calor que sufrimos en España también la están sufriendo allí como relata Antonio: “Muchísimo calor por todas partes. La gente se piensa que en Canadá estamos siempre con el abrigo de invierno pero en verano hace mucho calor, sobre todo muy húmedo”. En todo caso eso no afecta a la belleza de los paisajes ni a que deje de recomendar su visita allí: “Lo recomiendo a todos los españoles, Canadá es un país que debería estar en la lista de visitar lo antes posible porque es un país con todo. Por cierto, cada vez hay más españoles aquí, más estudiantes vienen aquí, más gente quiere venir aquí de España”, finaliza.