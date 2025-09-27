El entramado de negocios familiares que rodean a Sánchez: también aparece el cuñado, el hermano de Begoña

Este sábado, las conversaciones en la calle versan sobre dos asuntos. El derbi que enfrenta al Atlético de Madrid y al Real Madrid en el Metropolitano y que coincidiendo con la mitad del partido de fútbol, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, va a volver a sentarse en el banquillo del juzgado número 41 de Madrid, frente a su titular, Juan Carlos Peinado.

El juez que acusa a la esposa de Sánchez de malversación de caudales públicos le va a comunicar que puede ser juzgada, si su caso llega a juicio, por un jurado popular.

En 'La sagrada familia', Alejandro Entrambasaguas, jefe de investigación de 'El Debate', detalla el presunto entramado de negocios y favores que rodea al presidente del Gobierno y su entorno más cercano.

Entrambasaguas ha repasado con Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana' de COPE, cómo Begoña Gómez habría utilizado recursos del Palacio de la Moncloa para sus actividades privadas, entre otras polémicas que afectan también al hermano y al suegro de Pedro Sánchez. Y aparece un nuevo personaje del que no se habla mucho, pero está muy presente en ese círculo estrecho del jefe del Ejecutivo: Miguel Ángel Gómez, que por su apellido es fácil de deducir que es el hermano de Begoña.

El 'modus operandi' de Begoña Gómez en Moncloa

Según Entrambasaguas, existe una "preocupación" en el Gobierno por la investigación judicial sobre los correos electrónicos de Begoña Gómez. El libro sostiene que en Moncloa existía un "modus operandi que llevaba a cabo Begoña Gómez, que consistía básicamente en usar su condición de esposa del presidente del gobierno para poder llegar a empresarios importantísimos". Tras obtener financiación para sus proyectos, una asesora agradecía las inyecciones económicas "en nombre del presidente del gobierno", lo que según el autor, "demuestra que Pedro Sánchez no solo sabía qué era lo que hacía su esposa, sino que le permitió usar toda la cobertura del complejo presidencial para poder ganar dinero".

El hermano del presidente: residencia en Moncloa

Otro de los escándalos que aborda el libro afecta al hermano del presidente, David Sánchez. La investigación de Entrambasaguas, que ha desembocado en una causa judicial, expone que David Sánchez habría simulado su residencia fiscal en Portugal para pagar menos impuestos mientras en realidad vivía oculto en el Palacio de la Moncloa. El autor señala que se compró un palacete en Elvas (Portugal) que

Este comportamiento podría constituir un delito de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Entrambasaguas cuestiona por qué no se le ha aplicado el mismo rigor que a otras figuras públicas: "¿Por qué con el hermano del presidente del gobierno no se lleva a cabo una inspección fiscal?". El periodista ha recordado las palabras del exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato, que defendió a la familia afirmando: "Que ya está bien de perseguir a una mujer profesional [...] simplemente por el hecho de ser la esposa del presidente del gobierno, como hoy pasa con tu hermano, ya está bien".

La red de saunas y la financiación familiar

La investigación se remonta a los negocios del suegro del presidente, Sabiniano Gómez, del que se afirma que dirigía una veintena de locales que operaban como prostíbulos camuflados bajo la apariencia de saunas. Entrambasaguas sostiene que la afirmación de Feijóo de que Sánchez

El autor relata episodios reveladores, como que la propia Begoña Gómez "participó en numerosas ocasiones en la contabilidad de esos negocios", que se realizaba de madrugada en la sauna de la calle San Bernardo de Madrid con máquinas de contar billetes. En uno de estos locales, la policía desarticuló una trama de trata de seres humanos con una condena ratificada por el Tribunal Supremo, y la propiedad sigue hoy en manos de la familia política de Sánchez, reconvertida en una casa rural.

Un nuevo hermano: Miguel ángel

Los negocios familiares se extienden a otros miembros y sectores. El libro documenta cómo los salones de bodas de la familia política de Sánchez recibieron ayudas públicas durante la pandemia, al igual que la fábrica de plásticos de los padres del presidente, que obtuvo más de un millón de euros. Además, se apunta al cuñado de Sánchez, Miguel Ángel Gómez, quien tras ser fichado como directivo por una gran productora audiovisual, esta empresa obtuvo deducciones fiscales por más de 16 millones de euros y el uso gratuito de espacios públicos para sus rodajes.