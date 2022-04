“Ellas buscan coches utilitarios y sencillos, ellos más grandes y lujosos”

¿Has intentado comprar un coche y has tenido dificultades porque no había oferta suficiente? No eres el único, y de hecho lo confirma Gerardo Cabañas, director de coches.com, portal que presenta la primera edición del Estudio Anual ‘Acelerando el cambio’, analizando en profundidad la evolución del mercado del automóvil en España, y de él habla en Fin de Semana con Cristina: “En general la demanda se ha incrementado por híbridos y eléctricos. El 35 % que se piden son híbridos o eléctricos, en parte por sostenibilidad y en parte por mayor oferta. Hay una variedad tremenda”. Sin embargo, como decimos, está habiendo problemas: “Vamos encadenando una crisis tras otra, todos recordamos con la covid se paralizó. Cuando parecía que pasaba llegó la crisis de los chips, gran parte de los pedidos se habían desplazado y atravesamos un año largo de no poder fabricar al ritmo deseado. Ahora las esperanzas están en el segundo semestre pero llega la guerra y como todo está relacionado volvemos a enlazar una crisis. Ahora no tenemos visibilidad sobre cuándo saldremos”.

En todo caso las preferencias están claras: “Tenemos una variedad muy significativa del mercado y vemos que hay un comportamiento distinto entre hombres y mujeres. Las mujeres sois más prácticas, más utilitarias y queréis marcas generalistas, sobre todo de gasolina. Los hombres quieren coches más grandes, Premium, híbridos, eléctricos o diésel”.

Hablando sobre los nuevos combustibles, Gerardo explica los pros y contras del GLP y del hidrógeno: “GLP es más barato, totalmente seguro y aguanta muchos kilómetros, pero por desgracia aún no hay muchos sitios para repostar. En todo caso los coches GLP vienen con depósito para gasolina así que sigues teniendo lo estándar; en el caso del hidrógeno es peor porque no hay ningún sitio en el que repostar, aunque si el Gobierno le da un empujón puede tener futuro”.