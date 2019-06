García Egea: "Es lógico que Vox participe en cuestiones de gobierno"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea ha defendido en el programa 'Fin de Semana' los pactos alcanzados con Ciudadanos y VOX en diferentes puntos de la geografía española, asegurando que son gobiernos de la “libertad a los que no se puede poner ninguna pega” y en los que ve “lógico que Vox participe en cuestiones de gobierno, ya que es necesario dar estabilidad al ayuntamiento”.

Uno de esos gobiernos se ha dado en el Ayuntamiento de Madrid, donde García Egea ha asegurado que tan solo se ha hablado con Vox de cuestiones programáticas como Madrid Central, fiscalidad o simplificación administrativa”. Reconoce que en esas negociaciones el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, “ha sido un interlocutor serio, riguroso y con un interés por España por encima de cualquier cosa", al igual que Espinosa de los Monteros (Vox) "que ha demostrado ser una persona entregada al bien de España”.

Teodoro García Egea también ha hecho referencias a otros Ayuntamientos, como el de Badalona, en el que un pacto entre PSOE, Esquerra y la marca blanca de Podemos dejó sin bastón de mando a Xavier García Albiol. Un ejemplo, dice “de por qué no pueden apoyar la investidura de Sánchez”. “España puede ver hasta donde puede llegar el PSOE”

El número dos del PP ha recordado además el caso de Casteldefels donde el PSC, Esquerra Republicana (ERC) y Movem sellaban un pacto que volvía a dejar al PP, ganador de las tres últimas municipales, fuera de la Alcaldía. “Los de siempre se han alineado para evitar que dos alcaldes de la libertad tomen posesión de su cargo en Cataluña”.

Sobre la situación de Burgos, donde Vox rompía la disciplina de partido dando la alcaldía al PSOE, García Egea ha explicado que “están a la espera de ver lo que ha pasado para buscar una solución que no puede pasar porque el PSOE siga gobernando”.

Considera “especialmente grave” el caso de Melilla donde el candidato naranja ha sido proclamado presidente con el apoyo de los ocho votos de Coalición por Melilla (CPM), los cuatro del PSOE y el único de su partido. “Se deja fuera a la parte defensora de una Melilla española y se la entrega a un partido que se ha destacado por no defender la españolidad de Melilla”.

García Egea también ha querido poner en valor el posible gobierno foral de Navarra, donde Navarra Suma es una muestra de la unión de partidos constitucionalistas para combatir el independentismo. “Un territorio tan sensible no se puede entregar al PNV y Bildu. Navarra no es anexo de nadie. El ejemplo Navarra Suma es un buen ejemplo de cómo los constitucionalistas podemos unirnos cuando está en juego la unidad de España”.

Por último ha sido tajante sobre los vetos del presidente francés a Vox. "Si Macron tiene algún inconveniente puede expresarlo libremente, pero nadie puede poner un pero programático a los acuerdos que hemos llegado", ha zanjado.