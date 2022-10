¿Pueden las mujeres quedarse calvas? El tabú de vivir con alopecia siendo mujer: 'sentía asco de mi persona'

No sabemos si sabías que, en España, casi la mitad de la polación sufre alopecia, esa pérdida considerable de cabello que suele derivar en calvicie. Sin lugar a dudas, es algo que se puede cambiar y, de hecho, no son pocos los que recurren a un transplante capilar para evitar quedarse del todo calvos.

Eso sí, si pensamos en ellos, seguro que se nos viene a la mente únicamente hombres, pero, ¿hemos llegado a reparar en que las mujeres también pueden sufrirlo? Pues pasa, aunque en menor medida. Y eso, para ellas, supone enfrentarse a continuos comentarios y a una diferenciación respecto a los hombres que la sufren, entrando el juego el sexismo en la ecuación.

En Fin de Semana queremos saber cómo es vivir esto siendo mujer, sabiendo que, de momento, no está en absoluto normalizado. Por eso, hemos hablado con Dora Gálvez, autora del libro Las Calvas Existimos, que quiere reivindicar la situación de esas mujeres. Ella lleva viviendo con alopecia desde 2019, cuando, sin esperarlo, empezó a caerse de forma anormal mucho pelo de su melena pelirroja.

Fue entonces, cuando se dio cuenta que, en poco tiempo, terminaría siendo calva. Como nos contaba, en un principio lo pasó bastante mal: "sentía asco de mi persona" decía tajantemente. Y, aquello, empeoró cuando una señora por la calle, decidió darle su opinión.

"Me dijo que mi hija se avergonzaría de mí si no me ponía una peluca" contaba con mucho pesar. Así, entraba en un bucle constante en el que ella no se aceptaba a sí misma, pero todo cambió cuando su hija, que entonces era un bebé, decidió darle una lección de aceptación. "Una tarde me agarró el pelo y me quedé congelada, pero ella sonreía y era feliz" contaba, mientras decía que ella ha sido su gran motivación.

Así, poco a poco, fue dándose cuenta que tenía en sus manos ayudar a muchas otras mujeres que sufrían lo mismo.

El gran tabú que supone en la sociedad la alopecia femenina

"Hay gente que parece que le molesta, me ponía la peluca por los demás. Estamos aquí y que la gente se acostumbre" nos comentaba tajante. Y es que dice que se ha tenido que enfrentar a todo tipo de comentarios quue le hacían sentir que era menos mujer por el hecho de no tener pelo y, además, no ponerse peluca.

"La sociedad en general no lo entiende, que podamos ir por la calle como personas normales y no tengamos que escondernos" decía, asegurando que le han negado multitud de oportunidades solo por no ponerse pelucas. De hecho, llegaron a no cogerle en un puesto de trabajo por ello.

"Hay hombres que me han escrito diciendome que tienen miedo, pero el comentario de es solo pelo lo he escuchado mucho de hombres, es una apariencia física y ya está" nos advertía Dora. Eso sí, dice que hay una gran diferencia entre la alopecia masculina y la femenina.

"La diferencia es que se nos cae y viene la imposición social de ponte una peluca".