El doctor Martínez Larrea señala las consecuencias de poner ahora la cuarta dosis: "En septiembre"

La pandemia sigue y no ha desaparecido y, en algunas comunidades autónomas está dando problemas en los hospitales, por ejemplo en Burgos, Asturias o Navarra. Allí en Navarra se está dando la mayor tasa de incidencia, 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso hay un debate de fondo sobre si poner la cuarta dosis de la vacuna a los mayores. Es por ello que ya está encima de la mesa la posibilidad de inocular una cuarta dosis a los mayores, ante el repunte de casos y las hospitalizaciones, algo que tendría sus consecuencias si lo hacemos ahora mismo, como señala Alfredo Martínez Larrea, gerente del Hospital Universitario de Navarra.

“Desde abril la situación de número de personas ingresadas por Covid está aumentando. La tendencia es aumentar el número de personas infectadas y, con ello, el número de personas ingresadas”, explica en Fin de Semana de COPE el gerente hospitalario. Eso sí, el doctor Martínez Larrea explica que el perfil de los hospitalizados es “diferente al de las olas previas, sólo 1 de cada 7 ingresados es menor de 60 años y la mayor parte de personas son mayores de 70, personas que, asociadas a su edad, tienen una serie de enfermedades previas a las que, una infección por Covid, descompensa su estado normal de salud”, explica.

“El perfil de pacientes que tenemos ahora son mayoritariamente vacunados, un 10-12% son no vacunados. Pero lo que estamos viendo es que, a pesar de ser personas vacunadas, su organismo no está generando las defensas necesarias para defenderles del virus”. Eso sí, descarta que la vacuna no haya tenido en un efecto alivio: "La situación, si no fuera por las vacunas, sería muy grave, y es lo que está permitiendo que estas personas, a pesar de tener 80 años y enfermedades previas, conseguimos estabilizarles. Aunque ya se ha dejado de hablar de infecciones, la positividad en Navarra está en un 6 o en un 7%, lo que antes se consideraría descontrolado”.









Las consecuencias de una cuarta vacuna



Y es que el principal debate, a raíz del aumento de casos en los hospitales, es la implantación de una cuarta dosis de la vacuna de la Covid: “Vamos a tener que poner una cuarta vacuna, lo que estamos evaluando es cuando es el mejor momento para ponerla, porque no podemos estar revacunando de forma infinita”. Y es que, tal y como señala el director del hospital navarro a Cristina López Schlichting, “el criterio a seguir va a ser proteger antes a los más vulnerables, ya estamos vacunando por cuarta vez a los del grupo 7, problemas oncológicos, de transplantes...”

Porque inocular ahora una cuarta dosis puede traer consecuencias directas: “La discusión es si empezamos con los mayores de 60, 70 u 80. El problema es que, si ponemos una dosis ahora, para afrontar el invierno tendríamos que plantearnos una quinta dosis”. Es por ello que, “si podemos retrasarla a septiembre sería mejor, pero si dejamos que el virus se dispare y los hospitales vuelvan a llenarse tendremos que vacunar”, concluye.









Variante predominante



Sobre si la variante XE es la predominante en los nuevos casos de ingresados en Navrra, el doctor Martínez Larrea asegura que “los datos que tenemos ahora es que es la BA2, la primera variante que detectamos de Ómicron. Las PCR de laboratorio no nos deja detectar las nuevas variantes de XE, aunque sospechamos que ya está circulando en la comunidad, y esperamos que en la próxima secuenciación empiece a aparecer con una variante creciente en la región”, concluye.