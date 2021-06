El doctor López Hoyos pone fecha a cuánto dura la inmunidad de la vacuna: “Me atrevo a aventurarlo”

El doctor Marcos López Hoyos, presidente de la sociedad española de inmunología, se ha atrevido este domingo a fijar el tiempo que va a durar en cada persona la inmunidad contra el coronavirus que proveen las vacunas. Lo ha hecho en una entrevista en Fin de Semana de COPE en la que también explicaba a la presentadora, Cristina López Schlichting, por qué seguimos contagiándonos de la Covid-19 si ya nos han inyectado la vacuna.

Para el experto, “no queda ninguna duda de que la vacuna nos está protegiendo contra la covid”. “Solo hay que ver la meseta de incidencia, y es que ahora la gente que no está vacunada es la que más socializa, los más joven, y aunque también enferman no lo hacen como la gente más mayor o con patologías importantes”, detalla el doctor López Hoyos.









El inmunólogo no sólo pone en valor los últimos datos sobre el coronavirus en nuestro país, sino que destaca el papel clave que ha jugado la vacunación. “A nivel hospitalario los estamos notando mucho, a nivel de incidencia también. La vacuna desde el principio dijimos que era lo que nos iba a sacar de este problema y es lo que nos está sacando”.





¿Por qué seguimos contagiándonos?



“El problema es que la gente tiene un concepto equivocado”, sentencia Marcos López Hoyos en COPE. Concretamente, mantiene que seguiremos contagiándonos hasta que consigamos la inmunidad de rebaño. “Es verdad que cuando nos vacunamos y nos protegemos la transmisión es mucho más difícil. Cuando consigamos la inmunidad de grupo probablemente será muy difícil infectarse. Pero por ahora las vacunas no son capaces de eliminar el virus, por lo que siempre va a haber un riesgo de contagio, y eso hay que tenerlo en cuenta”.

Eso sí, advierte también de que las vacunas tampoco protegen al completo: “Habitualmente somos menos contagiadores, al no permitir al virus que nos infecte. El vacunarse tampoco nos protege 100% frente a la infección. Incluso las vacunas más efectivas nos dan un 95% de protección”.

GRAF3402. MURCIA, 21/05/2021.- Una enfermera extrae una dosis de un vial de la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica Comirnaty-Pfizer-BioNTech este viernes en el estadio Nueva Condomina de Murcia. EFE/Marcial GuillénMarcial Guillén





¿Cuánto dura la inmunidad de las vacunas?



“Me atrevo a aventurar que la protección será de años, salvo en grupos de población muy concretos, personas con ciertos problemas de inmunodeficiencia o personas muy mayores”, comenta el doctor López Hoyos en los micrófonos de COPE. “Ya vemos que la respuesta de células tipo C dura 8 meses, y seguro que dura más. Las células plasmáticas que crean anticuerpos y que anidan en nuestra médula ósea duran hasta 11 meses, y eso quiere decir que la inmunidad puede durar años”, añade. Eso sí, matiza que aún es pronto para determinarlo por el poco tiempo que llevamos todavía de vacunación: “El problema es que no tenemos estudios de más duración porque empezamos a vacunar en enero”.

“Los anticuerpos se ha visto que duran hasta 11 meses, aunque es cierto que van cayendo. Las células de memoria aguantan mucho más tiempo, por lo que si nos volvemos a infectar esas células pueden actuar al momento y combatir el virus”, concluye.