El debate llega a la Escuela de Padres: ¿Jornada escolar partida o intensiva?

Haces unos meses, la OCDE recomendó a España que reimplantase la jornada escolar partida. En nuestro país, sobre todo en los centros públicos, está muy extendida la intensiva. Argumentaba el organismo internacional que este horario evitaría casos de abandono escolar. Esta recomendación ha prosperado en Navarra.

La Comunidad Foral adoptará de nuevo el horario partido en los colegios públicos de infantil y primaria. Pueden no aplicarlo algunos centros siempre que lo decidan en votación por mayoría de tres quintos el censo de votantes de las familias del centro y representantes del Consejo Escolar en segunda votación. Se reabre aquí un debate siempre presente entre padres o profesores: ¿Qué es mejor? ¿Jornada intensiva o partida?

Sobre este debate pivota la Escuela de Padres de este domingo, con Pedro Martínez, Carmen Candela e Ingeborg Schlichting. Candela es doctora y madre de seis hijos, y abogaba por la implantación del horario partido, dados los horarios "salvajes" que sufren muchos padres. No todos ellos pueden pagar un servicio de canguro que recoja a los pequeños a mediodía ni tienen abuelos en la ciudad a los que pedir ayuda para estas tareas. Quien sabe mucho de nietos es Ingeborg Schlichting, que en más de una ocasión ha expresado en COPE su sorpresa por el funcionamiento del sistema educativo español: "Toda mi vida he dicho que me parecían excesivas todas las horas que dedican los niños españoles al estudio. Yo estaba en casa y me habría gustado que mis hijas a las 13h vinieran a casa. Cinco horas de estudio intensivo son suficientes para que los niños en los primeros cursos sepan suficientes. Algo falla". Y añadía: "Ha de haber flexibilidad en el horario laboral de los padres y madres".

Pedro Martínez es psicólogo y apuntaba la importancia que tienen ciertos horarios para el rendimiento escolar de los alumnos: "La OCDE y otros estudios que se han realizado concluyen que, en función del rendimiento, lo mejor es la jornada partida... no la intensiva". "Los niños, en función de sus edades, son capaces de atender y aprender mejor. No es lo mismo un niño de primaria que un adolescente. En este caso, por variables biológicas, requiere que no se empiece tan temprano a trabajar... algunos estudios recomiendan las 10.00h. La hipótesis plantea que esto reduciría el fracaso escolar".

