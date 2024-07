David Bustamante desvela cómo se toma su hija Daniella que reconozcan a sus padres por la calle: "Date cuenta"

La música acompaña. La música reconforta y, la música, nos traslada a grandes momentos de nuestra vida. Es algo que seguro que, a muchos de nuestros oyentes les sucede con David Bustamante.

Ese joven buscó una oportunidad musical en Operación Triunfo. Y lo hacía en la primera edición, cuando la novedad del formato congregaba a millones de españoles en la pequeña pantalla. Con él hemos tenido la oportunidad de charlar en los micrófonos de 'Fin de Semana'. El artista cántabro estrenaba en 'Fin de Semana' su nuevo single y videoclip 'Hola qué tal'.

El artista fue muy generoso con Cristina López Schlichting, porque le contó alguna que otra curiosidad sobre su vida personal. Destacamos lo que dijo sobre su hija Daniella. La directora de 'Fin de Semana' se interesó en descubrir el modo en el que gestionaba su pequeña la fama.

Bustamante aseguró que "ella pasa de todo. Date cuenta de que ella nació así. Es hija de David Bustamante y Paula Echevarría. Entonces está más que acostumbrada. A mi hija de pequeña lo que le fascinaba es que yo hubiera hecho casas".

"Cuando va por el pueblo decía: ese hotel lo ha hecho papá, y esos edificios los ha hecho papá. Y ella flipaba con eso. Porque cantar me ha visto de toda la vida".

El cantante también habló sobre Yana Olina, su pareja actual

Bustamante confesaba estar “muy feliz” y aseguraba que “me tocó la lotería” cuando hace referencia a Yana Olina, su pareja desde hace seis años.

Como decía David, Yana llegó a su vida en el momento preciso, cabiendo la posibilidad de que “de haber coincidido con ella antes, a lo mejor no hubiéramos cuadrado”. Porque como bien asegura, a lo largo de la vida “vamos cambiando, vamos creciendo” y eso es lo que nos permite encontrarnos con personas que ni imaginábamos.

De Yana decía que es “la sonrisa cuando llego a casa, la que hace levantarme del sofá cuando oigo la llave porque está llegando” y más cosas por las que asegura ser “muy feliz” y, sobre todo, por “tener esa paz en mi hogar que es lo más importante para mí y que es lo que hace que tenga tantas ganas de salir a cantar, a bailar y a contarle al mundo mis historias”.

Incidía David en que vive inmensamente feliz junto a su pareja, de ahí que indique que “las mejores obras son cuando uno está bien y cuando quita ese prejuicio y esa vergüenza y empieza a escribir esas metáforas poéticas”.

“El no tener miedo a ser cursi y poder explicar lo que realmente uno siente, encontrar las palabras adecuadas... “ Para expresar esos sentimientos es lo que hace, según el artista, que este tipo de historias envejezcan “muchísimo mejor que las otras” más pesimistas. Escucha aquí la entrevista completa. ¡No te lo pierdas!

Por último, sobre el amor, decía Bustamante que “es muy complicado porque somos bastante egoístas, y es muy difícil”. Explicaba a Cristina que“amar es poner muchas veces al otro delante de ti y cuando pasa la pasión hay que tener construidos otros valores que son más importantes”.