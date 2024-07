David Bustamante, en COPE: “Hice todo lo que estaba en mi mano para cumplir mi sueño”

Tiene 42 años, es de San Vicente de la Barquera (Cantabria) y hace 23 consiguió cumplir su sueño haciendo “todo lo que estaba en mi mano para que así pasara”.

Es David Bustamante, uno de los artistas más importantes de nuestro país, con una trayectoria musical de 20 años, desde que a los 19 años decidió abandonar su trabajo de albañil para ingresar en la academia de Operación Triunfo y quedar como tercer finalista, tras Rosa López y David Bisbal, en la primera edición de este concurso que lo lanzó al estrellato.





“He vivido mucho, muy intensamente y todavía me queda” asegura Bustamante en 'Fin de Semana' al recordar ese paso por OT y lo que le llevó a tomar esa decisión porque "sabía que algo estaba por pasar y por eso me atreví a soñar tan fuerte. A currar, a salir de mi casa y de mi zona de confort y querer y desear”.

Así es como David consiguió cumplir su sueño, aunque matiza que “se está cumpliendo” todavía porque sigue viviendo la vida con esa misma intensidad que le define y “sigo disfrutando un montón cada vez que me subo al escenario”.

Escenario al que subió por primera vez cuando tenía 12 años en el bautizo de un primo interpretando la famosa canción 'Guitarra' de Los Pecos cuando 'Tinín' (como le llamaban de pequeño) decidió dejar a un lado esa vergüenza que tenía para sorprender a sus familiares tras muchos ensayos “a escondidas”.

Y sin saberlo, es ahí cuando Bustamante empezó a trabajar en su sueño, porque como cuenta “desde entonces, eso que provocaba en los demás me cautivó, me emocionó y me picó”. Siete años pasaron de aquel día, de duros trabajos en la obra, sin olvidarse de cantar... hasta que llegó el día de dar ese gran paso y no renunciar a lo que sintió de niño.

Su historia ya la conocemos, su paso por OT marcó a toda una generación y sus éxitos entre los que cuenta con 19 discos de platino y otros de oro, son fruto de ese trabajo que continúa realizando para seguir cumpliendo su sueño.





David Bustamante estrena una nueva canción, 'Hola Qué tal', un canto al amor, la esperanza y las segundas oportunidades con un videoclip con el que ha cautivado a sus fans.

Hola, ¿qué tal?

Con gafas de sol, chupa de cuero negro, camiseta y pantalones blancos; así se presenta David Bustamante en el videoclip de su nueva canción 'Hola Qué Tal'. Bustamante muestra cómo es el proceso de grabación en estudio, junto a su productor Pablo Cebrián, manteniendo la atención del espectador con imágenes en blanco y negro.





Acompañado de una guitarra, en este nuevo single el artista canta al amor, la esperanza y las segundas oportunidades, en el que es la continuación perfecta del anterior tema 'El día que te vayas', “una canción un poco más canalla, dos orlos opuestos”, dice el artista.

“De animar a la gente de que cuando no es el sitio es mejor irse y dar gracias cuando cierren la puerta” pasa Bustamante en 'Hola qué tal' a animar a la gente a dar ese paso adelante, a hacer esa llamada que no nos atrevemos a hacer, que “a veces el orgullo nos impide esas segundas oportunidades” con el fin de “descubrir esa parte positiva y el amor de verdad y por qué no, que sea para siempre”.

No es la primera vez que el artista cántabro canta al amor en su larga trayectoria, reflejando en muchas ocasiones el momento personal en el que se encuentra. Y, en estos momentos, David vive inmensamente feliz junto a su pareja Yana Olina, de ahí que asegure que “las mejores obras son cuando uno está bien y cuando quita ese prejuicio y esa vergüenza y empieza a escribir esas metáforas poéticas”.

“El no tener miedo a ser cursi y poder explicar lo que realmente uno siente, encontrar las palabras adecuadas... “ para expresar esos sentimientos es lo que hace, según el artista, que este tipo de historias envejezcan “muchísimo mejor que las otras” más pesimistas.

Asegura Bustamante que el amor “es muy complicado porque somos bastante egoístas, y es muy difícil”. Explica a Cristina que“amar es poner muchas veces al otro delante de ti y cuando pasa la pasión hay que tener construidos otros valores que son más importantes”.

Como bien sabe el artista, las relaciones personales “dependen de cada uno” y pueden darse múltiples situaciones, de ahí que asegure que “hago canciones tan variopintas a la hora de escribir”, bien ya sean con experiencias personales o historias que le cuentan otras personas. Pero lo que sí tiene claro Bustamante en cuanto al amor es que no hay que “tirar la toalla antes de tiempo”.

Con ese ritmo tan alegre y pegadizo, ese canto a la esperanza y a creer en las segundas oportunidades, 'Hola qué tal' está llamada a ser una de las canciones de este verano en el que Bustamante está inmerso en su gira 'El día que te vayas', en la que recorrerá nuestro país con sus mejores éxitos.

Escucha la entrevista a David Bustamante en 'Fin de Semana':

Yana Olina: “La sonrisa cuando llego a casa”

Qué mejor muestra que quien canta las segundas oportunidades, quien cree en ellas, lo demuestre en su vida personal. Porque gracias a eso, Bustamante confiesa estar “muy feliz” y asegura que “me tocó la lotería” cuando hace referencia a Yana Olina, su pareja desde hace seis años.

Como dice David, Yana ha llegado a su vida en el momento preciso, cabiendo la posibilidad de que “de haber coinicididocon ella antes, a lo mejor no hubiéramos cuadrado”. Porque como bien asegura, a lo largo de la vida “vamos cambiando, vamos creciendo” y eso es lo que nos permite encontrarnos con personas que ni imaginábamos.

No cabe duda del amor que Bustamante y Olina sienten el uno por el otro, sus muestras de cariño en las redes sociales no dejan lugar a dudas. Y por eso David no duda a la hora de describir lo enamorado que está de “una compañera a la que admiro y me admira, a la que quiero y me quiere”.









De Yana dice que es “la sonrisa cuando llego a casa, la que hace levantarme del sofá cuando oigo la llave porque está llegando” y más cosas por las que asegura ser “muy feliz” y, sobre todo, por “tener esa paz en mi hogar que es lo más importante para mí y que es lo que hace que tenga tantas ganas de salir a cantar, a bailar y a contarle al mundo mis historias”.

Daniella, la mujer de su vida

No hay amor más verdadero y sincero que el de un padre hacia su hija y viceversa y David no puede ocultarlo porque en el momento en el que se le menciona a su hija Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría, al cántabro le brillan los ojos y una gigante sonrisa se apodera de su rostro.

16 años acaba de cumplir Daniella ,de la que asegura ser la mujer de su vida. Esa etapa, la adolescencia, con la que Bustamate ironiza que “es un camino de rosas” contando algunos ejemplos de lo que hace su hija y que todo padre conoce. Aunque reconoce que “está madurando y ha pegado un cambio”.





Al igual que su padre, Daniella se siente orgullosa de tener un pueblo (refiriéndose a San Vicente de la Barquera) que “le fascina” y en el que le gusta mucho estar. Y, pudiendo presumir, como puede de ser hija de Bustamante y Echevarría, recuerda su padre con cierta nostalgia que lo que más le fascinaba de pequeña eran las casa que él había hecho.

“Cuando era pequeña y paseábamos, le fascinaba que hubiera hecho casas. Le decía, 'ese hotel lo ha hecho papá, la lonja, los edificios encima del campo de fútbol..' Le fascinaba”, rememora David Bustamante.

Note pierdas la entrevista completa a David Bustamante en'Fin de Semana':

