¿Cuál es el futuro económico de España tras la guerra de Ucrania?: “Nos espera sangre, sudor y lágrimas”

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguraba esta semana que es "importante decir la verdad" a los ciudadanos porque la inflación y el alza del precio de la energía solo es culpa de la "guerra ilegal" de Vladimir Putin. Pero, ¿de verdad el problema de la inflación es sólo de la guerra en Ucrania? Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School y analista económico, explica que “hay un gran número de factores de riesgo que se han concentrado. Es un frivolidad achacar todo a la guerra”.

“Es un hecho circunstancial pero hay uno estructural de fondo que es la transformación de un modelo económico en el que vamos a vivir en el futuro”, comenta el experto en Fin de Semana de COPE. “Hay factores como la falta de suministro, que va a durar más de lo que pensamos. Es complicado mover hoy en día los transportes, los barcos, la famosa ruta de la seda china queda comprometida por la guerra. Es difícil llegar a las materias primas, y va a haber una competencia por conseguirlas y los precios se van a incrementar”.

Eso sí, explica que, al contrario de lo que asegura el presidente del Gobierno, la inflación y la crisis no viene exclusivamente del conflicto armado en Ucrania. “La crisis viene de lejos, ya había incrementado el precio del combustible, ya nos habíamos encontrado problemas de suministro en los barcos, en el sector del automóvil había empresas que lo estaban pasando mal para conseguir componentes”, comenta. “Nos encontramos ahora que todas las empresas de todos los sectores tienen que medir a partir de qué precio del mW pueden sobrevivir”.









¿Bajada de impuestos?



En tal circunstancia, la presentadora del programa, Cristina López Schlihcting, le preguntaba a Irastorza si habría que modificar las cuentas del Ejecutivo en los Presupuestos. “Sí, las circunstancias han cambiado, pensemos en la pirámide de Maslow, a partir de la satisfacción de las necesidades primarias tenemos que pensar en las secundarias. Si no nos llega para comer todos los días no podemos pensar en frivolidades, en presupuestos pensados para la política clientelar, no te explicas cómo el equivalente de los impuestos de dos años de la gasolina se pueden dedicar al Instituto de la Mujer cuando hay sectores que pueden desaparecer”, critica.

El por ahora único candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteaba esta semana a Sánchez una bajada de impuestos “vigorosa” como solución. “Tenemos que pensar cuál es la composición de la fuerza laboral, si fuéramos fuertemente funcionarial el Estado necesitaría recabar impuestos, si somos un país que nos movemos con empresa privada y autónomos el reducir impuestos crea un círculo virtuoso. Retirar el dinero del mercado para un empleo difuso no ayuda de modo alguno”, argumenta el economista.









El futuro de España en los próximos 6 meses



Sobre el futuro económico más inmediato de nuestro país el experto augura que los próximos meses “van a ser, y me duele decirlo, muy duros para todos, tenemos achaques que se van a convertir en dolencias y las soluciones no se van a encontrar de un día para otro. Hay que ser sinceros, mirar al frente, nos espera sangre, sudor y lágrimas y la victoria final está empujando todos en la misma dirección. Es difícil verlo de otra manera porque el escenario del mundo va en esa dirección. Son momentos de transformación que confluye con un situación inmediata que no ayuda”, termina.