Cristina López Schlichting habla claro sobre el vestido de Pedroche en las Campanadas: "Es una excepción"

Por octavo año consecutivo, Cristina Pedroche se ha convertido en una de las protagonistas de las Campanadas, con un impactante look que ha dejado sin palabras a los espectadores.

En la despedida del 2022, desde Antena 3, la presentadora lució un diseño inspirado en la metamorfosis de los insectos. Este año, sin embargo, ha optado por llevar un traje ligado a los derechos humanos. El creador vasco Iñigo Garaizabal fue el encargado del diseño: una capa customizada por más de 70 refugiados en nuestro país, donde han plasmado sus deseos para este año 2023, que además estaba compuesta por distintas piezas de tela de tiendas de campaña que la ONU ofrece a los refugiados.

El conjunto bajo la capa se configuraba por una especie de paloma esculpida sobre su pecho y una falda de tiro alto translúcida. Un look que, como no podía ser de otra forma, ha sido el tema de conversación de muchas personas este 1 de enero de 2023. Y, como no podía ser de otra forma, también lo ha sido en la mesa de 'Fin de Semana', donde la directora Cristina López Schlichting y los colaboradores, entre los que estaban la actriz Sole Mallol y la 'influencer', Paula Monreal (@paufeel), han aprovechado para comentar el modelo de Cristina Pedroche en las Campanadas.





"Términos de 'performance"'

Antes de comenzar la conversación y sin dar nombres, Cristina aseguraba que muchos de los trajes que se ven en televisión son "cosas feas, francamente feas", aunque seguidamente evitaba "dar detalles". A continuación, la actriz Sole Mallol se preguntaba "¿por qué las mujeres tenemos que estar en bolas en un sitio que hace un frío horrible?". Además, agregaba: "Hace muchísimos años, iba siempre el acompañante con una capa estupenda. ¿Por qué no puede llevar una capa estupenda una mujer en las Campanadas?".

"Además de en bolas, horteras. Porque también hay bolas horteras", puntualizaba Schlichting. Eso sí, inmediatamente se disponía a dar su opinión sobre los trajes que suele vestir Cristina Pedroche cada 31 de diciembre: "Lo suyo es distinto. Yo ahí lo considero una excepción porque yo ya pienso que más que en términos de vestido, hablamos en términos de 'performance'. Hay que ser flexibles. A mí consiguió sorprenderme otra vez", terminó admitiendo Cristina.

"Eligen modelos que no favorecen. En el caso de Pedroche, con un tipo estupendo y aun estando embarazada, que me parece estupendo que haya mostrado su embarazado, el vestido no le favorecía. Le habían puesto una falda del chino, así como de gasa que sin más. Gracias a Dios llevaba algo debajo", aseguraba la presentadora del programa de COPE.