Creía que no podían estafarle y solicitan un crédito a su nombre de miles de euros: "De infarto"

Es un gesto en extinción: el de rebuscar en el monedero en busca de efectivo a la hora de pagar. Algo más habitual es el uso de la tarjeta de crédito. Pero ha llamado la atención un estudio reciente que ha confirmado que más de la mitad de los españoles eligen el móvil como forma de pago. La generación Z es la que engrosa estos números. Los expertos advierten del cuidado que hay que tener a la hora de pagar con el dispositivo móvil por los riesgos que puede conllevar. José Santafosta lo ha vivido en sus carnes. Es desarrollador software, trabaja con tecnología. Y hace unas semanas descubrió que su cuenta de correo electrónico de una red social había sido alterada: "Pensaba que a mí no me podría pasar. Tomaba todas las medidas que entendía que eran suficientes: antivirus, contraseñas distintas... y mira. Al final, gracias a distintos agujeros, han podido aprovechar para 'liármela'" explicaba en los micrófonos de COPE.





José se dio cuenta de que algo iba mal cuando se percató de que le habían cambiado la cuenta de correo de una red social. Unos días más tarde comenzó a recibir mensajes en la aplicación de su entidad bancaria avisándole de que alguien había accedido de forma no autorizada a la cuenta: "Llamé a la entidad y por seguridad me hacen cambiar el código de acceso. El problema es que después empiezo a recibir notificaciones 'push' para firmar las compras online que estoy realizando. Empiezo a entrar un poco en pánico. A continuación recibo una llamada de unas personas diciendo que son de mi operador de telecomunicaciones, que hay un recibo devuelto y que si no pago me cortan la línea. Que me mandan un SMS para que pinche y vaya a mi banco".

José, explica, se dio cuenta de que estaba ante un intento de 'phishing'. Este afectado volvió a llamar a su banco y desde allí le confirmaron que el código de acceso que un poco antes le habían hecho cambiar ya no funciona: "Los malos habían llamado y lo habían cambiado. Descubro que tienen mi línea telefónica clonada porque la persona del banco me dice que me estaba enviando mensajes de texto con un código nuevo para que me identifique... y yo no veo esos mensajes. Y la persona del banco le asegura que puede ver que los está abriendo". José reconoce que entró en pánico: "Pedí al banco que bloqueara las cuentas y las tarjetas. Me di cuenta de que estaba siendo objeto de un robo digital".

José logró, tras varias llamadas al banco, que el banco aplicara un protocolo 'anti-phishing' tras ver que los delincuentes habían solicitado un crédito de 29.000 euros: "Casi me dio el infarto. Consigo que el banco aplique el protocolo que bloquea el acceso a las cuentas desde la app y páginas web. Pero las cuentas seguían operativas: sacaron dinero desde varios cajeros".

El periplo de José comenzó hace un mes: "Esto me ha servido para hacer una revisión de seguridad. Lo primero que he hecho ha sido cambiar el antivirus que tenía". Además recomendaba rechazar la posibilidad de que el ordenador recuerde las contraseñas y nunca pinchar en enlaces sospechosos.

