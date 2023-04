"Conviene decidir ser feliz": estos son los secretos para una vida plena

Conviene decidir ser feliz. Hoy por ejemplo mientras escuchas Fin de Semana de COPE. Hoy, en la tertulia de chicos con José Manuel Aguilar y José Miguel Gaona, hablamos de los secretos para una vida plena. Y es que recientemente hemos escuchado el testimonio de Bronnie Ware, una enfermera norteamericana que ha acompañado en cuidados paliativos a muchos pacientes en el momento final de su vida. Ha recopilado estas cinco lamentaciones como las más habituales antes de morir: ojalá haber vivido la vida que deseaba y no la que querían los padres, ojalá haberle dedicado menos tiempo al trabajo y más a la familia, ojalá haber mostrado más los sentimientos, ojalá haber mantenido la relación con los viejos amigos y ojalá haberse permitido ser más feliz.

Según José Manuel Aguilar esto “es un tema fundamental. Saber cómo vivir esta vida y ver cómo funciona. Nos lanzamos de forma muy naif a ella pero hay que plantearse qué principios tener y cómo afrontarla”. Además añade Aguilar que la vida "no es sencilla pero está en nuestra mano simplificarla. Hay que aceptar que todos los días pasan cosas inesperadas, algunas parecen increíbles hasta que pasan. La pandemia en este sentido nos ha enseñado mucho. El dolor no se elige pero sí podemos elegir la razón por la que sufrimos”.

Por su parte, José Miguel Gaona apunta que hay que hacer "algunas consideraciones. No es lo mismo placer que felicidad. Esto es algo que hoy en día se confunde muchísimo. Por otro lado hay que asumir que la muerte es algo que está ahí y que nos puede pasar a cualquiera. El propio conocimiento de esa existencia nos ayuda a vivir, a distinguir lo urgente de lo importante. Y es muy importante no vivir la vida de otros”

En este sentido, hay que apuntar que el primer lamento más habitual es que hubiese deseado vivir otra vida y no la que otras personas habían preparado para ella. Estos pacientes decían que muchos de sus sueños habían quedado por el camino

José Maniel Aguilar pregunta: “¿Esto que me angustia hoy tanto, cuánto me va a preocupar dentro de un mes? Esto a lo que aspiramos, este coche que queremos, esta casa, esta tele, ¿realmente me va a producir esta felicidad? Pues no. Esto produce una sensación que en poco tiempo se pasa”. José Migual Gaona añade que una vida feliz "es como un gran árbol. Las ramas tienen que estar balanceadas por muchos lados: la amistad, el amor, el trabajo, el dinero, la familia, etc. Si solo tienes una rama en el árbol, por ejemplo la rama del dinero y el trabajo, se va a caer el árbol”.