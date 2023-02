¿Cómo gestionaban los antiguos romanos el tiempo? "No es que tengamos poco... sino que perdemos mucho"

Viene mucho por finde semana COPE un señor que dice que somos todos romanos y que no han cambiado mucho las cosas desde tiempos del Imperio Romano. Hoy dice que nos va a hablar del caos y del tiempo, conceptos que por lo visto tienen mucho que ver. Él es Paco Álvarez, autor entre otros muchos, del libro Mitomorfosis:" El tiempo ordena todo, con su sucesión de sucesos, y permite que nazca el cosmos, que quiere decir, el orden" explicaba el historiador: "El tiempo es el padre de Júpiter y aunque fue desterrado, como es inmortal, sigue transcurriendo, terminando con todo. Todavía decimos que el tiempo todo lo puede, por ejemplo. No sé si recordarás la serie del Superagente 86. La asociación de los malos se llamaba Kaos, y donde trabajaba Maxwell Smart, era Control. El caos es malo siempre y el orden del Universo es el origen de toda civilización". Ya en la Antigua Roma se preocupaban mucho por el paso del tiempo, como explicaba el autor de 'Somos romanos': "Marcial, nuestro amigo de Calatayud decía: «Los gozos no permanecen, sino que huyen volando. Aprésalos con ambas manos y con toda la fuerza de tus brazos, incluso así las más de las veces se nos escapan. Créeme, no es propio de sabios el decir «viviré»; la vida de mañana es demasiado tardía: ¡vive hoy!»". O como decía el también sabio hispano y cordobés Séneca: "No es sólo que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho". O también Ovidio: "Es precioso aprovechar el tiempo de la vida; el tiempo pasa con pie rápido, y por muy feliz que sea el venidero, es menos dichoso que el que ya ha pasado".

