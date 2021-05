Chicote reacciona al oír qué tiene Almeida en la nevera y le lanza un consejo: “No se me ocurre otra cosa”

El mediático cocinero, Alberto Chicote, se quedaba perplejo este domingo en los micrófonos de Fin de Semana de COPE al escuchar qué tiene el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dentro de su nevera. Unas declaraciones del político que hizo durante su intervención en el programa de televisión 'El Horminguero' y ante lo que el presentador de 'Pesadilla en la Cocina' no se ha podido contener y le ha enviado un consejo de cara a su alimentación.

Y es que el reconocido chef presentaba a Cristina López Schlichting su nuevo libro “Cocina de resistencia”, un manual de recetas para no desperdiciar nada de lo que ya tenemos en casa. Una idea que nace de los vídeos que ha protagonizado Chicote durante el confinamiento en la primavera de 2020, en la que daba consejos a sus seguidores de redes sociales para aprovechar lo que tenían en el “fondo de nevera” para preparar recetas ricas y saludables.

“En una situación como esta, tienes que cocinar con lo que tienes en casa, y puede que hayan muchas cosas que te falten, y empecé a hacer recetas con lo que tenía a mano. Lo publiqué en redes sociales y la gente me decía que les salvaba el pellejo, porque te das cuenta de que puedes hacer boloñesa aunque no tenga apio”, comentaba en COPE el que fuera juez del programa 'Top Chef' de Antena 3.









La reacción de Chicote a la nevera de Almeida



En un momento de la entrevista Cristina le lanzaba una pregunta muy directa a Chicote sobre el alcalde de Madrid y sus hábitos culinarios: “Hay algún político que ha confesado, recuerdo a Almeida recientemente en 'El Hormiguero', que en casa sólo tiene sobres de ketchup, yogures, huevos y cerveza. ¿Con esto se puede hacer algo?”, proponía la presentadora de Fin de Semana.

El cocinero no podía ser más claro: “Qué triste, ¿no?” Entre risas, Chicote se lanzaba a mandarle un consejo al político del PP teniendo en cuenta la comida que tiene en casa: “Hombre, pues puede hacer una cosa, freírte un huevo y agarrarte una melopea buena con todas las cervezas que tengas. No se me ocurre ninguna otra cosa que tenga más sentido”, un comentario que hacía saltar las carcajadas.

En una entrevista hace unas semanas me decían que me iban a presentar fotos de neveras, y me llama la atención que la mayoría tenían un bote de Ketchup, y en mi casa nunca entra. Para mucha gente es imprescindible, y en mi casa no hay, mi nevera será siempre diferente a la tuya.





El secreto de su figura y su bajada de peso



Sobre cómo lo hace para mantener bajo su peso, el cocinero se sinceraba: “Solamente un secreto, que voy proclamando a voces: ir al médico y hacerle caso”, confesaba Chicote. “En el momento que empecé a hacerle caso y a cambiar mis hábitos de vida, la cosa cambió. Mucha gente me pregunta que cómo había hecho para estar metido en casa en 3 meses y no engordar, pues lo que he hecho lo tenéis en el libro. Tengo el convencimiento de que me quedaré con esta imagen mucho tiempo, espero no morirme hasta dentro de 100 años”, concluye.