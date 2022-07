Ni castillos de arena ni sombrillas oxidadas: las restricciones más peculiares en las playas de España

El ayuntamiento de Vigo va a empezar a multar a los que hagan pis en el mar. Esta medida se aprobó a finales de 2021 pero se ha puesto en práctica este verano. Y van a tener que sancionar a mucha gente porque ¿Quién no ha visto o sabe de alguien que haya hecho pis en el agua?

A raíz de esta medida es inevitable pensar ¿Qué otras prohibiciones peculiares tenemos en las playas de España? Y la respuesta es bastante amplia y, sobre todo, muy curiosa. Hay ciertas playas de las islas Canarias en las que NO SE PODÍAN HACER CASTILLOS DE ARENA.

En concreto en las playas de las zonas de Arona y Arisco, al sur de Tenerife. En su momento sacaron un borrador que decía que no se podían ni hacer castillos, ni cavar hoyos ni hacer figuras de arena. Y la multa podía oscilar entre 500 y 1.500 euros.

Pero si hablamos de restricciones, hay una comunidad que se lleva la palma, Valencia. En sus playas no puedes poner sombrillas OXIDADAS en la arena. La Policía Local podrá retirar cualquier elemento, ya sea sombrillas, sillas, hamacas... que esté oxidado para evitar contaminación. Además, NO TE VAN A DEJAR COGER SITIO. Esa práctica que se había puesto de moda últimamente de madrugar y dejar las toallas y las sillas en primera fila y volver a irte. Se acabó. Si la policía ve una silla, una toalla o una sombrilla sin dueño la pueden retirar.

Al norte de Valencia, concretamente en Girona, hay una pequeña localidad, Tossa de Mar, en la que están prohibidas las despedidas de soltero y el alcohol durante todo el mes de agosto. Los empresarios, a diferencia de lo que se podía pensar, están a favor de esta medida.

Pero hay algunas restricciones en las playas andaluzas para no ducharse con champú y gel en las duchas de la playa, en las que ya se ha visto alguna vez se ha visto lavar ropa y platos, vete a saber que más se ha lavado en esas duchas que no sepamos o no se haya visto.

Lo que está claro es que hay ganas de vacaciones, de desconectar, y por supuesto, de playa. Pero si te vas a ir a alguno de los sitios que hemos mencionado, mejor que lo hagas con la chuleta para evitar problemas.

Hemos hablado con el concejal de Medio ambiente de San Xenxo, Juan Deza. También con Francesc Suquitello, el presidente de la asociación de empresas turísticas de Tossa de mar. Con Juan Fernández, presidente de la asociación de vecinos de Málaga. Y con María José Brosseta, la presidenta de la Federación de vecinos de Valencia.