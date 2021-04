Carmen Lomana desvela el verdadero motivo del enfado de Miguel Bosé con Évole: “Le sentó fatal”

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha arrojado luz este sábado al conflicto que ha estallado esta semana entre el cantante Miguel Bosé y el periodista Jordi Évole tras su entrevista en La Sexta. Una entrevista que se ha dividido en dos partes emitidas a lo largo de dos domingos consecutivos y en los que el artista ha tratado de explicarse tras las polémicas declaraciones negacionistas sobre el Covid durante los meses duros de la pandemia.

Pero la polémica no saltaba sólo por lo que se decía frente a las cámaras de 'Lo de Évole', sino por lo que ha ocurrido en los días posteriores, cuando el cantante ha cargado duramente contra el presentador de Atresmedia por el trato recibido en la entrevista. “El me llamó por la admiración mutua que existe entre los dos. Yo accedí y dije que sí. Dije que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor, iba a ser más respetuoso porque él alardea mucho que yo soy su amigo. Ya le dije, si tratas así a tus amigos, no sé como trataras al resto”, declaraba Bosé esta semana en una entrevista con la cadena catalana Tevecat.









Unas palabras que no se quedaron sin respuesta por parte del propio Évole que, en una entrevista con Susanna Griso, aportaba otro punto de vista: “La entrevista la hicimos como hemos hecho todas las entrevistas que hacemos. Evidentemente, hay una edición, pero te puedo garantizar que si ves los brutos, las opiniones de Miguel Bosé no están para nada tergiversadas”, concluía.





Lomana y el motivo del enfado de Bosé

Y es que, como preguntaba la presentadora de Espejo Público a Évole, se había planteado en los últimos días que el motivo del enfado del artista provenía de la edición del programa y de que algunas respuestas hubieran quedado fuera del montaje final de 'Lo de Évole'. Nada más lejos de la realidad. Este sábado, a través de su sección habitual en Fin de Semana, la socialité Carmen Lomana ha querido sacar de dudas a los oyentes detallando el momento real en el que Miguel Bosé, amigo de Évole, comenzó a estar descontento con el programa.









“Miguel le retó, le dijo “no eres capaz de poner esto”, yÉvole dijo que sí, que era capaz, y lo ha puesto”, recordaba Lomana sobre los cortes y la edición del programa de entrevistas de La Sexta. Posteriormente, la ex de 'Supervivientes' ha asegurado que ha hablado con el cantante por teléfono sobre qué le pareció la entrevista. “El tema ha sido que Miguel, no sé por qué se ha enfadado. Estuvimos chateando y verdaderamente me parece que la entrevista está bien, y tú tienes que asumir... Claro, es muy duro cosas que dice del negacionismo, del Covid, de la vacuna...”





Lo que le sentó fatal a Bosé

“Y a él le sentó fatal cuando le quisieron poner en contacto con un científico, eso le pareció la peor jugarreta de la entrevista”, sentenciaba la colaboradora de Fin de Semana sobre los motivos del cabreo del artista. “Pero es que fue la más interesante. Si tú tienes argumento de peso, aunque no seas científico, pero has leído y te has informado, para decir que todo esto es un horror y que no hay que ponerse la vacuna y que no existe, podrás defenderlo delante de un científico y no pasa nada. Pero esa especie de poder enfrentarte a alguien que te dé otro tipo de argumento...”

Por último, la socialité quiso dejar un recado a quien es su amigo por cómo defendió su postura frente al periodista de Atresmedia. “Porque yo, de verdad, a Miguel lo adoro, pero a mi no me dio ningún argumento de peso, no sé a vosotros”, concluía.