Carmen Lomana desvela por qué se ha conocido ahora la ruptura de Antonio David y Olga Moreno: “Es un golfete”

Aguas revueltas en la familia Flores. El miércoles los medios del corazón anunciaron la separación definitiva de Antonio David Flores y Olga Moreno. Ninguno de los dos ha desmentido la ruptura, pero este viernes Antonio David habría vuelto a su casa de Málaga, que hasta ahora había compartido con su pareja, después de haber estado en Madrid con sus abogados a lo largo de la semana.

Sobre la separación se ha pronunciado este sábado en Fin de Semana de COPE la colaboradora Carmen Lomana, que ha comentado los detalles detrás de que se haya conocido precisamente ahora la separación, así como los motivos que lo han precipitado. Y es que, tal y como apuntaban algunos medios, hay un elemento clave en todo ello y es la reportera de 'El Programa de Ana Rosa', Marta Riesco, quien habría mantenido una relación con el ex de Rocío Carrasco. Una información que, precisamente, se esforzaba esta semana por mantener en secreto 'Sálvame', pero que terminaba por conocerse en un descuido del colaborador Alonso Caparrós, quien conoce personalmente a la periodista.









La reacción de Carmen Lomana a la ruptura



Precisamente otra ex de Supervivientes, Carmen Lomana, comentaba la noticia este sábado junto a la presentadora de COPE, Cristina López Schlichting, y deslizaba una actitud mujeriega del guardia civil y ex colaborador de 'Sálvame': “Es que hay un cacao... Él debe ser un poco... Que le gustan mucho las mujeres”. La socialité llegaba incluso a dar una pincelada sobre los motivos por los que se haya conocido ahora la separación del matrimonio, tras dos décadas de relación.

“Pero es que ha tenido durante todo este tiempo un rollete con una colaboradora de Telecinco, del grupo de La Fábrica de la Tele, y ella ha debido largar más de la cuenta”, comenta Lomana, dando a entender que ha podido ser precisamente información filtrada de Riesco lo que habría propiciado que se conociese la separación.

“Yo creo que Olga ya sabía que su marido era un poco golfete, pero debía llevarlo bien”, añadía. Y es que otro dato que se ha conocido en las últimas horas en los medios del corazón es que Olga podría haber conocido la infidelidad desde antes de su entrada en 'Supervivientes'. “Yo siempre digo que lo que hay en los matrimonios sólo ellos lo saben”. Por último, la colaboradora de COPE ha querido mandar un mensaje positivo sobre ambos protagonistas: “Me da mucha pena porque a mí, siempre que he coincidido con él en televisión, me ha parecido una persona encantadora, y Olga me gusta mucho la actitud que ha tenido con los hijos y parece una buena persona”.









Las sospechas de María Patiño



Por su parte, la colaboradora de 'Sálvame', María Patiño, no terminaba de creerse estas informaciones y lanzaba una sospecha directa sobre el ex de Rocío Carrasco: “Hay una intención. A mí me extraña que una revista, sin quitarle mérito, haya tenido la capacidad de adelantarse cuando él es largo no, lo siguiente... Teniendo en cuenta cómo maneja él las situaciones a nivel mediático...”, comentaba en el programa de Telecinco.

“He intuido que Antonio David lo ha hecho para desacreditar a esa revista y a los medios que han apoyado a Rocío Carrasco, sé cómo se mueve y lo que están haciendo detrás. Una trampa para, con el paso del tiempo, decir 'esta revista que me lleva dando caña y que colaboran varias personas ha dicho esto”, concluía.