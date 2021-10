María Patiño confirma los verdaderos motivos de la ruptura de Olga Moreno y Antonio David: "Lo hablé con ella"

Antonio David Flores ha estado muchos meses alejado de la televisión, concretamente desde que 'Sálvame' le despidió tras ser acusado de maltratar a Rocío Carrasco. Mientras tanto, Olga Moreno se encontraba en 'Supervivientes', reality que ganó, sin poder contar con la defensa de su pareja en plató. Ahora, tras ganar el juicio al programa de Telecinco, Antonio David ha vuelto a aparecer y lo ha hecho por todo lo alto.

La pareja ha vuelto a acaparar todos los espacios del corazón a raíz de una noticia que ha dejado a todos descolocados. Antonio David y Olga Moreno se separan tras 21 años de relación, según ha informado Lecturas. Tal y como ha afirmado el mencionado medio, la ruptura la habrían llevado a cabo hace meses y, desde entonces, han estado viviendo separados. Él en Madrid y ella en Málaga. A pesar de ello, ha sido una ruptura amistosa, aunque señalan que una deslealtad puede haber sido el motivo, al igual que una posible vuelta a Telecinco.

Sin embargo, esta noticia ha sorprendido muchos a los colaboradores de 'Sálvame', concretamente aMaría Patiño, quien cree que esta decisión tiene intenciones ocultas y sería una "trampa de Antonio David": "Hay una intención. A mí me extraña que una revista, sin quitarle mérito, haya tenido la capacidad de adelantarse cuando él es largo no, lo siguiente... Teniendo en cuenta cómo maneja él las situaciones a nivel mediático...".

"He intuido que Antonio David lo ha hecho para desacreditar a esa revista y a los medios que han apoyado a Rocío Carrasco, sé cómo se mueve y lo que están haciendo detrás. Una trampa para, con el paso del tiempo, decir 'esta revista que me lleva dando caña y que colaboran varias personas ha dicho esto'", agregaba la tertuliana, asegurando que cree que es una noticia que Antonio David usará como arma.

No obstante, Ana Rosa Quintana le ha hecho dudar de su opinión sobre el ex marido de Rocío Carrasco. Esto se debe a que la reina de las mañanas confirmó la noticia de la separación en 'El Programa de Ana Rosa' y ella cuenta con fuentes cercanas a su ex pareja, como sería Rocío Flores, quien colabora en el programa.









"Tuve una conversación cuando sale de Supervivientes"

En este caso, cree que las deslealtades no han sido el motivo por el que han decidido separarse. Según Patiño, esta decisión se podría haber visto impulsada por lo sucedido con Rocío Carrasco: "Pienso que Olga ha descubierto cosas desde la serenidad con respecto a la batalla con su ex, y con respecto a sus hijos".

"Estoy convencida porque tuve una conversación cuando sale de Supervivientes... Lo he hablado con ella, y no somos amigas. Hay determinadas situaciones que ella ha hilado y habrá minado la relación en circunstancias que desconocemos", opinaba Patiño. "En la serenidad de estos meses, donde no hablamos con ellos de manera constante, empieza a analizar y hay determinadas cuestiones que desconocía", agregaba.

"Ella me dijo que en la serenidad y la tranquilidad las cosas se ven mucho más claras", contaba la colaboradora, haciendo referencia a que el tiempo que Olga Morena estuvo participando en el reality le sirvió para reflexionar sobre los episodios que se emitieron en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y que desconocía.

"Si realmente es como yo pienso y ella ha descubierto cosas, el futuro de Antonio David se complica muchísimo, porque hasta ahora había una mujer que no era activa, pero el estar al lado de él ayudaba mucho. Y ahora yo intuyo que al principio puede ser todo cordial, pero de la cordialidad se puede pasar a la batalla", zanjaba la presentadora de 'Socialité'.