Antonio David y Olga Moreno: los motivos de su separación

"Antonio David Flores y Olga Moreno se separan", es la exclusiva con la que 'Lecturas' ha sorprendido a sus lectores este miércoles. La pareja ha vivido uno de sus años más complicados, después de que Rocío Carrasco decidiera volver a poner en primer plano su relación con el ex guardia civil en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Un espectáculo televisivo que puede haber sido uno de los principales detonantes de la ruptura entre Olga Moreno y Antonio David.

En ese momento, la diseñadora decidió poner tierra de por medio y embarcarse en una nueva aventura, 'Supervivientes', aunque ni el tiempo ni la distancia ha podido arreglar esta crisis. Mientras tanto, lejos de aparecer en cualquier plató, el padre de Rocío Flores optó por el silencio y centrarse en todos los procesos judiciales que se han ido resolviendo, como el despido improcedente de Telecinco.

Como decíamos, era un secreto a voces que el matrimonio no atravesaba su mejor momento, pues de hecho, Antonio David ni si quiera acudió al último cumpleaños de Olga, una ausencia que llamó mucho la atención. Seguramente ya estuvieran separados por entonces, ya que este evento se celebró hace escasos días. De hecho, Olga quiso excusarlo diciendo que "estaba trabajando". Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja, han confirmado a 'Lecturas' que la relación entre ambos es buena y cordial. "Olga y los hijos de Antonio David se van a adorar siempre. Ella está muy bien. Después de volver de 'Supervivientes' fue consciente de que su relación con Antonio David la perjudica tanto en el aspecto público como el personal. A él le favorece no revelar la ruptura para alimentar la idea de familia unida y padre abnegado. De momento, prefieren que sea así", ha comentado la fuente.









Aunque es una crisis que llevan arrastrando desde hace un año, el medio anteriormente mencionado ha desvelado que ya hacían vidas por separado y que, mientras ella estaba en Sevilla inmersa en su negocio, desde hace un mes, él está viviendo en Madrid. Sin embargo, otro de los detonantes de esta ruptura definitiva podría ser la llegada, hace más de un año, de Antonio David como colaborador de 'Sálvame'. Desde su fichaje sus deslealtades a Olga estaban a la orden del día y, aunque siempre lo negaba, Olga se sentía muy humillada por el simple hecho de que se le acusara por agunatra dichas deslealtades.

De hecho, el propio Antonio David Flores hace tiempo ya desveló que no estaba en su mejor momento con su mujer. "Mi relación con mi mujer no es la misma. De hablar 450 veces al día, ahora son momentos, son frases, es todo como muy frío. Ya no hay risas. Esto le está pasando factura a mi matrimonio. Sí que está incómoda conmigo", dijo la expareja de Rocío Carrasco.

Ahora son varios frentes los que se abren, así como cuestiones, ¿qué opinará Rocío Flores?¿y Rocío Carrasco?