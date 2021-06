Carmen Lomana desmonta la última estrategia de Rocío Carrasco: “La gente de Chipiona me ha llamado”

La coladora de Fin de Semana de COPE, Carmen Lomana, desmontaba este sábado una de las últimas estrategias mediáticas de Rocío Carrasco al asegurar que “la gente de Chipiona” le ha llamado. Y es que, cuando se cumplen 15 años de la muerte de Rocío Jurado, se veían esta semana las imágenes de Rocío Carrasco en el mausoleo de Chipiona y sufriendo, aparentemente, un ataque de ansiedad.

No ha sido la única noticia de la semana, puesto que Telecinco ha anunciado que, a partir de otoño, habrá una continuación 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la docuserie sobre la vida de Rocío Carrasco y protagonizada por la propia hija de la cantante. Una nueva entrega en la que, en esta ocasión, cambiará la dirección de sus ataques desde su ex marido Antonio David Flores a la familia Mohedano.









Lomana, sobre la última estrategia de Rocío Carrasco



“Vamos a ver, esto es una vergüenza como no se ha visto en mucho tiempo”, clamaba la colaboradora de Cristina López Schlichting. Y es que Lomana asegura que la gente del pueblo gaditano le ha llamado: “Porque esta señora, por decirle algo, ha ido a montar el numerito al panteón de su madre, al que no había vuelto, según dicen gente de Chipiona que me ha llamado, 14 años sin ir a ver a su madre al cementerio”.

Al igual que han hecho otros esta semana, la ex de 'Supervivientes' critica la cantidad de cámaras que acompañaron a Rociito: “Y aparece ahora con una corte de cámaras, de periodistas, con un show claro, bajo pago previo. Me parece una falta de respeto tan grande, a su familia, a su madre, al cementerio, a Chipiona...”

Además, Lomana criticaba la unanimidad en Telecinco alrededor del relato de la hija de Rocío Jurado: “No aguanto que esta mujer se haya creído que es la adalid de las mujeres maltratadas, me parece una falta de respeto al maltrato a la mujer. Y han entrado en un bucle en esa cadena que, como vayas allí y digas la más mínima con la que no estás de acuerdo te echan del platóy te ponen verde”, concluye.

Lomana y la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco



“Yo lo que quiero es oír a su hija, porque esta señora no ha podido poner en peor situación a sus hijos, especialmente a su hija”, clamaba Carmen Lomana cuando le preguntaban por la segunda entrega de episodios de la serie documental de Rociito. “La ha estigmatizado, no ha querido contestarle, dice que no está preparada. Pero, ¿qué madre? Aquí nadie ha cuestionado si había estado maltratada, si había sido una buena o mala esposa, lo que España ha cuestionado era si había sido una buena madre. Llevaba 12 años o 14 sin ver a sus hijos, eso no es normal, porque estos niños han podido tener un arrebato en un momento determinado, cuando eran menores de edad”, critica en COPE.

Por último, se ha querido referir también a la supuesta llamada del presidente del Gobierno a la ex mujer de Antonio David a raíz del documental: “Pero todo esto está guionizado, es incluso algo muy político, y todo sabéis a qué me refiero. O media España está ciega... Ahí hay unos intereses políticos creados enormes. Sánchez dice que la llamó y yo no me lo puedo creer, porque es que ya sería el colmo. Pero imagínate, llama a la Rociito, y no llama a ninguna de las personas que han sufrido con el Covid, y nadie que ha sufrido ataques terroristas de sus socios”, concluye.