Carmen Lomana deja claro el futuro profesional de Antonio David tras salir de Sálvame: “Ya lo veréis”

Carmen Lomana no se ha cortado este sábado en Fin de Semana a la hora de comentar el documental de Telecinco sobre Rocío Carrasco y lanza un vaticinio sobre el futuro profesional más inmediato de Antonio David Flores tras ser despedido por la cadena. Una serie llamada 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva' ha levantado la polémica esta semana entre aquellos que han creído el testimonio de abusos y maltrato del ex marido de la hija de Rocío Jurado y aquellos que lo han puesto en duda.

Una entrevista, la de Carrasco, en la que revelaba que había sido agredida en varias ocasiones por Flores y que, hace algunos años, había terminado por intentar quitarse la vida, en un intento de suicidio frustrado por su actual marido, Fidel Albiac. Quien sí lo ha tenido claro es la ministra de Igualdad, Irene Montero, que intervenía el pasado lunes en Sálvame para dar su apoyo a Rociito, mientras que Mediaset anunciaba el mismo día que prescindía de Antonio David Flores.

Lomana, sobre Rocío Carrasco

“Es tremendo, a mí me parece truculento, rozando lo pornográfico y lo vergonzoso. La cantidad de llloriqueos, de moqueos, del show que se montó bajo pago, según dicen de 1 a 2 millones, después de 20 años, me parece una vergüenza”, comentaba la soicalité Carmen Lomana a Cristina López Shclihting en Fin de Semana. “Lo que no se puede hacer es un juicio paralelo en un plató, que esto parece la Inquisición popular, estas cosas se deben arreglar en familias, en juzgados, o donde proceda”, insistía la ex concursante de 'Supervivientes' sobre las palabras de Carrasco en el documental.

“Pero lo que está claro es que lleva 7 años sin ver a sus hijos, si es que todos hemos visto a su hija diciendo que quiere hablar. Esto es una historia interminable. Tiene otro hijo, y no se ha preocupado, diciendo que “ese es feliz”, como si los niños que tienen una deficiencia ni sienten ni padecen. Es un espectáculo desagradable, más si ves el nivel de nuestro país, en el que entran políticas a opinar”, sentencia Lomana en COPE sobre la intervención de Irene Montero.

-Rocío Carrasco: “No estaba preparada para ver como mi hija defendía a su padre en plató, mientras a mí me cuestionaba todo el mundo. Entonces decidí quitarme la vida” (Capítulo 0) #RocíoVerdad1pic.twitter.com/02wmD7NEYM — GOSSIP Boy ��✈️ (@JuanjoElCotilla) March 22, 2021

El feminismo y Rocío Carrasco

“Y otro tema que a mí no me gusta es el de la mujer”, comentaba la colaboradora sobre la respuesta mediática que ha tenido la serie documental de Telecinco. “Las mujeres hablamos de empoderamiento, de libertad, y siempre estas feministas nos quieren mostrar como seres débiles, pusilánimes, que nos dejamos humillar... No, no”, criticaba Carmen Lomana.

“Tenemos que educar a nuestras hijas, nietas y sobrinas con que no nos podemos dejar humillar, como mujeres fuertes e independientes, y no todo el día lamentándonos y llorando. Yo comprendo que, en el caso de esta chica, tenía medios suficientes. No es mi problema pero me parece de quinta todo esto”.

Lomana y el futuro de Antonio David

Pero donde también se ha querido mojar la socialité ha sido en el futuro más inmediato de la ex pareja de Carrasco, Antonio David Flores, del que aseguraban los rumores que había un pre acuerdo para el documental en el que se incluía su despido de Telecinco como requisito para que la Rocío Jurado accediese a la entrevista.

“Antonio David ha estado trabajando hasta el útlimo día, sale este documental y 'ejemplarizante' lo que ha hecho la cadena: ponerlo en la calle. Que dentro de dos meses estará en Sálvame, ya lo veréis. Cualquiera de nosotros que vimos esto te impresiona ver una mujer así, pero luego recapacitas y dices “están jugando con nuestros sentimientos, y están jugando con las mujeres”', concluía Carmen Lomana en Fin de Semana.