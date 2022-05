“Carmen de Icaza fue una mujer de carácter: le dijo a su madre ‘¿qué pasa por trabajar como una obrera?’”

Puede que la figura de Carmen de Icaza resulte desconocida para muchos que no tengan más de 30 años, algo normal ya que hablamos de una española que vivió entre 1899 y 1979, pero sin duda su importancia es enorme y en nada vas a saber por qué.

Fue una de las primeras periodistas españolas, además de escritora, popular por sus diez novelas publicadas entre 1935 y 1960. Sin duda fue de una de las escritoras más leídas en los años 40, pero tuvo una vida muy intensa más allá de la escritura. Pertenecía a la alta sociedad, fue reivindicadora del feminismo y quien tuvo que decirle a su sobrina, Carmen Díez de Rivera, una incomodísima y dolorosísima verdad en una tremenda tragedia de amor que fue comidilla en España mucho tiempo y hasta originó películas y series.

La vida de Carmen de Icaza nos llega en el libro ‘No habrá otra primavera’ (Ed. La Esfera de los Libros), de Mari Pau Domínguez, licenciada en CC. Información, periodista, escritora y autora de éxitos como ‘La tumba del irlandes’ o ‘La casa de los siete pecados’ (I Premio Caja Granada de Novela Histórica). La escritora ha pasado por Fin de Semana con Cristina donde ha explicado por qué ha dedicado el libro a esta figura: “Siendo sincera Carmen me encontró a mí. Fue una propuesta de la Esfera y me hizo mucha ilusión, es una gran responsabilidad, me metí en el personaje y me ha superado”.

“Interesa porque es una mujer que vas conociendo a capas, quitas una y te interesa aún más, de hecho fue la escritora más leída de los años 40”, asegura Mari Pau, “además traducida al inglés, chino, japonés… fue increíble. Tuvo muchas dimensiones, como la política, donde tuvo varios cargos siendo mujer, algo muy llamativo, además de ser la cofundadora de Auxilio Social, viajó en expediciones siendo la única mujer. Y se plantó ante el mismo Mussolini, rompía moldes, y era falangista, lo que creo que ha contribuido a que la abandonen al ostracismo, a que la borren y su figura desvanezca. Demostraba en movimiento las convicciones, fue una defensora a ultranza de los derechos de la mujer y los niños, pero ante todo de las mujeres, ella hablaba de feminismo, y eso casaba con cómo era ella”.

¿Qué importancia tiene en su vida el libro ‘Cristina Guzmán profesora de idiomas’? Domínguez asegura que “total” y “muy curioso”, de hecho fue el aspecto que a ella le hizo “meterme de cabeza en este personaje”: “La Guerra Civil había estallado y publica esto, un fenómeno social, pasaba de mano en mano en los dos bandos, algo poco habitual. Se convirtió de inmediato en un auténtico ‘best seller’. Desde marzo venía publicándose por entregas en la revista Blanco y Negro. Aquella España partida en dos, nacionales y republicanos, quedó sorprendentemente unida por las peripecias de una joven viuda que tenía que sacar adelante sola a su hijo pequeño dando clases de idiomas. La protagonista sigue su propio camino, como la autora, y no fue fácil. Una historia romántica pero no al uso”.

Entonces, ¿por qué el título? ¿Por qué no habrá otra primavera? Mari Pau detalla que es “una frase real que pronunció el coprotagonista del libro, Ernest Hemingway, es una licencia literaria. El mundo de ella y el de Hemingway son muy contrastados, él llevaba la república en el corazón. En la novela asistimos a los últimos años de él cuando dice ‘no te engañes, para mí no habrá otra primavera’, de hecho así fue porque a los dos días se pegó un tiro”.

Las fotos del libro son un auténtico lujo y algunas de fuentes de primera mano: “Son inéditas la mayoría. Las profesionales son de EFE y el resto son absolutamente inéditas, se la ve a ella con su hermana Sonsoles, la que protagonizó el escándalo de la época. Tenía tanto genio que, cuando le dice a su madre que se va a poner a trabajar por haber muerto su padre, a su madre le da un síncope pero se enfrenta a ella”, termina.